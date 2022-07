Les Sims 4 : retour à l'école avec le pack d'extension Années lycée

EA Games et Maxis ne semblent pas prêts d'en finir avec Les Sims 4. Les studios ont lancé récemment le pack Loups-garous, qui rajoute pas mal de contenu avec des lycanthropes, mais voilà qu'ils présentent déjà Années lycée, un futur pack d'extension pour Les Sims 4 qui sera lancé à la fin du mois.

Années lycée permettra de vivre la vie d'adolescents lycéens, « en explorant leur identité, en allant au lycée et en testant leurs limites, en faisant des choix et en grandissant ». Les joueurs découvriront le monde de Copperdale à l'école, mais également en dehors des cours, un contenu réalisé en collaboration avec Depop, une application de mode circulaire. Les Sims pourront ainsi se rendre à la friperie Thé Tendance pour acheter des vêtements conçus par de vrais créateurs de la plateforme comme Jeremy Salazar, Sha’an D’Antes, Lapoze McTribouy, Selena Williams et Bella McFadden. En plus de cela, les joueurs auront la possibilité d'aller à un rencard sur la Jetée Plumbquartz ou encore personnaliser et préparer leur bal de promo, de l'invitation au choix de la tenue. George Pigula, producteur en chef du pack Les Sims 4 Années lycée, rajoute :

Les Sims 4 Années Lycée entraîne le joueur dans l’adolescence et l’invite à raconter sa propre histoire de découverte de soi à travers les affres de cet âge. Les Sims apprendront à jongler entre les événements scolaires et extrascolaires, à se faire des amis pour la vie et à vivre de grands moments comme le bal de promo. Ils pourront même développer leurs propres goûts en matière de mode avec la nouvelle application Stilé et porter des vêtements conçus par des vendeurs sur Depop. Le lycée est la période de toutes les découvertes, et nous voulions permettre aux joueurs de créer et personnaliser leur propre expérience au lycée avant que leurs Sims ne deviennent adultes.

La date de sortie d'Années lycée est déjà fixée au 28 juillet 2022 dans Les Sims 4 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, le pack d'extension coûtera 39,99 €. Vous pouvez retrouver le jeu et ses nombreux packs sur Amazon.

