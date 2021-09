TEST Les Sims 4 Loft Industriel : un nouveau kit aux influences steampunk

EA nous avait annoncé un été chargé en annonces concernant la saga des Sims. Parmi elles, le kit Loft Industriel, plutôt surprenant, mais assez intéressant. De nouveaux meubles faits de bois et de métal nous sont proposés, aux accents modernes et à l’esthétique travaillée. De quoi donner un petit coup de neuf dans nos intérieurs !

Ce kit est avant tout destiné aux amateurs de construction.

Les assises que nous propose ce kit semblent être très confortables, malgré l’utilisation de tuyauterie et de planches en bois qui leur confèrent un aspect un peu plus austère. Les coussins en cuir sont bien finis et les plis dessinés sont harmonieux. Le grand choix de coloris est également appréciable, d’autant plus que les associations de couleur sont plutôt bien choisies. Le tabouret de bar dispose d’un design très sympa qui peut convenir à de nombreux styles d’intérieurs. Deux bémols cependant : les clous ne sont pas extrêmement bien travaillés sur de nombreux meubles et font un peu « pixélisés » lorsque nous zoomons à fond. Par ailleurs, la petite couverture ajoutée sur le canapé est une bonne idée pour un côté chaleureux... si elle est bien réalisée. Ce qui n’est pas vraiment le cas ici. La définition des franges laisse à désirer.

Côté surfaces, nous avons droit à une table pour tabourets de bar très jolie et moderne, aux styles de bois clairs et foncés présentant des motifs variés. Très bon point pour le kit ici. Une petite table d’entrée est également disponible et correspond bien au style un peu « steampunk » du kit. Les coloris sont harmonieux et variés. La table de chevet proposée dispose de beaux motifs avec des nœuds formés par le bois assez réalistes. Le modernisme est assuré avec la table basse sur deux niveaux. Il est même possible de poser des objets sur le plateau du haut comme sur celui du bas.

En matière de décorations, les quelques nouveaux éléments de ce kit sont plutôt bien travaillés, mais certains ne semblent pas vraiment correspondre à l’esprit de l’extension. Parmi eux, un grand vase garni d’herbes de la pampa, dont les plumeaux ne sont pas trop mal rendus, et une affiche murale à 3 motifs différents, dont un qui présente des brins de blé et des plantes, que nous aurions plutôt vu dans le kit Cuisine Rustique. Les deux autres motifs quant à eux collent assez bien avec le thème, l’un au style urbain affichant un vélo et un pont typiquement américain, l’autre convenant très bien pour un salon de thé ou un café. Une grande étagère de décoration apporte un peu de verdure tout en restant dans le style du kit, avec ses plantes luxuriantes. Le lierre est un peu pixélisé, mais les autres sont bien rendues. De gros conduits d’aération métalliques servent de décor parfait pour une usine ou un laboratoire (ce qui devrait plaire aux créateurs de machinima), mais également pour un appartement d’inspiration new-yorkaise ou même un café. Un ventilateur de plafond nous est également proposé et s’anime si nos Sims l’activent. Toutefois, aucun état d’esprit n’apparaît, alors que nous aurions apprécié que notre Sim soit « rafraîchi » lors de fortes chaleurs. Pas difficile à mettre en place, surtout que cela se fait déjà pour le thermostat...

Enfin, concernant les éléments de construction des maisons, nous n’obtenons que 3 éléments, mais qui font leur effet ! Une porte double coulissante présente des tons boisés et métalliques très sympas, dont un effet tôle bien texturisé. Une porte double vitrée apporte de la lumière à l’intérieur. Son design est très moderne et l’effet rouillé de certains coloris colle bien avec le thème du kit. La grande fenêtre à carreaux aux angles supérieurs arrondis, typiquement à la mode ces temps-ci, apporte du cachet à la pièce tout en y faisant bien entrer la lumière.

Clairement, ce kit est avant tout destiné aux amateurs de construction. Ses tons boisés et métalliques rendent ses meubles modernes et faciles à insérer dans tout type de pièce. En revanche, certaines finitions auraient pu être mieux réalisées, surtout pour le peu d’éléments disponibles.

Retrouvez tous les contenus des Sims 4 sur Amazon.

Les plus Textures boisées bien travaillées

Style qui convient à de nombreux intérieurs

Modernisme au goût du jour Les moins Clous trop pixélisés

Finitions un peu bâclées

Peu de nouveaux éléments