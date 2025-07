NINJA GAIDEN: Ragebound, 14 minutes de gameplay pour le jeu d'action rétro

Du Ninja Gaiden à toutes les sauces





Les fans de la franchise Ninja Gaiden vont avoir de quoi faire en 2025. Team Ninja a lancé en tout début d'année NINJA GAIDEN 2 Black, une version remastérisée du second opus qui nous fera patienter jusqu'à NINJA GAIDEN 4, attendu à l'automne. Mais, dans quelques jours seulement, nous pourrons également découvrir NINJA GAIDEN: Ragebound, un jeu d'action et de plateforme 2D à l'ancienne, développé par The Game Kitchen (Blasphemous).

NINJA GAIDEN: Ragebound dévoile 14 minutes de gameplay





En attendant de pouvoir mettre les mains sur le jeu à la fin du mois, l'éditeur Dotemu partage 14 minutes de gameplay de NINJA GAIDEN: Ragebound. Cette longue vidéo, à découvrir ci-dessus, met en avant les personnages de Kenji et Kumori. L'occasion de découvrir un nouveau sur les hauteurs d'un gratte-ciel en constructeur, des hordes de démons et Rhyvashi, un boss qui va donner du fil à retordre avec ses attaques de zone. La vidéo montre également le système d'amélioration et la boutique, qui permettra d'acheter des Talismans pour améliorer certaines statistiques des personnages.

Quand sort NINJA GAIDEN: Ragebound ?





La date de sortie de NINJA GAIDEN: Ragebound est fixée au 31 juillet 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.