NINJA GAIDEN: Ragebound, les joueurs PC peuvent déjà y jouer, les autres vont devoir attendre encore un peu

Un ninja peut en cacher plein d'autres, surtout cette année ! Alors que NINJA GAIDEN 4 vient d'être daté au cours du Xbox Games Showcase, c'est l'autre projet à venir de la licence de Team Ninja et Koei Tecmo qui s'est montré il y a quelques jours au cours du State of Play, NINJA GAIDEN: Ragebound. Dévoilé en décembre dernier, cet action-platformer en 2D signé The Game Kitchen (Blasphemous) et édité par Dotemu nous fera incarner Kenji Mozu, du Clan Hayabusa, ainsi que Kumori du Clan de l'Araignée Noire de manière plus limitée, comme nous l'avions vu en avril. Sa sortie était jusqu'alors prévue pour cet été sans plus de précision et c'est donc cette information essentielle qui nous a été fournie au détour d'une nouvelle bande-annonce de gameplay.

NINJA GAIDEN: Ragebound sera donc disponible le 31 juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Au moins, cela laissera du temps aux joueurs pour le compléter avant de s'attaquer à SHINOBI: Art of Vengeance un mois plus tard.

Autre bonne nouvelle, en plus de Sergio de Prado en tant que compositeur et à qui nous devons le design audio sur Blasphemous 2 et son extension, trois invités de marque font leur retour en tant qu'invités, à savoir Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita et Kaori Nakabai, qui étaient à l'origine des bandes-son des trois premiers Ninja Gaiden sur NES. Les fans de la première heure apprécieront, surtout que l'intrigue du jeu débute juste après le jeu de 1988 lorsque Ryu quitte le village pour aller venger son père assassiné.

Et si vous êtes pressés d'y jouer, une démo de NINJA GAIDEN: Ragebound est disponible dès à présent sur la plateforme de Valve dans le cadre du Steam Néo Fest ! Elle restera accessible jusqu'au lancement.

NINJA GAIDEN 2 Black, sorti en début d'année, est vendu 31,00 € en promotion chez Gamesplanet.