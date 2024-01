Avowed : les fans d'immersive sims déçus par cette nouvelle annonce

Dévoilé en juillet 2020, Avowed a refait parler de lui il y a quelques jours à l'occasion du Xbox Developer_Direct. Le jeu de rôle à la première personne d'Obsidian Entertainment promet une aventure originale avec un gameplay nerveux, offrant de nombreuses possibilités aux joueurs. Mais les fans d'immersive sims ne sont pas si ravis.

Développeur de FPS/RPG très appréciés comme Fallout: New Vegas et The Outer Worlds, mais aussi de purs jeux de rôle comme Neverwinter Nights 2 et les Pillars of Eternity, Obisian Entertainment ne donne pas dans l'immersive sims, ces titres qui laissent le gameplay ouvert aux joueurs selon leurs envies, tels Deus Ex, Dishonored ou System Shock. Les fans apprécient notamment le défi de terminer le jeu sans tuer personne, ce qui ne sera pas possible dans Avowed.

Dans un entretien accordé à PC Gamer, la directrice du jeu Carrie Patel a déclaré qu'Avowed n'est « pas un jeu où vous pouvez faire une partie purement pacifiste ». Certes, il sera parfois possible d'éviter l'affrontement en dialoguant ou en s'infiltrant, mais globalement, il faudra quand même souvent sortir les armes pour se battre. PC Gamer rappelle que dans The Outer Worlds, précédent titre d'Obsidian Entertainment, une arme permettant d'assommer les ennemis pour éviter de les tuer était présente, mais cela n'a fait que rendre confus les joueurs, qui se demandaient quand les ennemis allaient se réveiller de leur « sommeil ».

Avowed promet donc d'être un jeu bourré de possibilités de gameplay, du moins dans ses combats, mais les amateurs d'immersive sims resteront sur leur faim. Le titre est attendu en fin d'année 2024 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, vous pouvez vous abonner à la formule Ultimate à partir de 13,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.