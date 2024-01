Avowed précise sa période de sortie et détaille son gameplay, il faudra se montrer patient

Cela commence à dater, car c'est en 2020 que les prolifiques développeurs d'Obsidian Entertainment dévoilaient Avowed, un jeu de rôle à la première personne qui prendra place au sein de l'univers de Pillars of Eternity. Ce n'est qu'en juin dernier qu'il a réellement montré son gameplay au détour d'une prometteuse bande-annonce, avec la promesse d'un lancement en 2024. Le Xbox Developer_Direct de ce jeudi soir vient de nous offrir un nouvel aperçu des Terres Vivantes d'Eora, quoi de neuf ?

Eh bien, pas de trailer inédit à l'horizon, mais divers aperçus du jeu que vous pouvez revoir ci-dessus. Le directeur du gameplay Gabriel Paramo a ainsi expliqué et montré la manière dont les affrontements se dérouleront, avec la possibilité de changer de loadout à la volée. Envie d'utiliser deux baguettes à la fois pour geler un ennemi avant de l'éclater à la main ? Ce sera possible, de même que manier un duo de pistolets, le traditionnel combo épée et bouclier, etc. Nous pourrons donc nous adapter aux diverses menaces sur le tas. L'autre point qui a été introduit, c'est l'importance de nos choix, avec une enquête sur la mort d'un PNJ où il faudra déterminer qui est responsable, avec de possibles répercussions par la suite de l'aventure. Bref, c'est du classique pour un RPG. Plusieurs biomes ont aussi été introduits et il a été dit que notre personnage cache un secret.

Mais l'information qui devrait surtout intéresser les joueurs concerne la date de sortie d'Avowed. Il faudra patienter jusqu'à l'automne 2024 avant de pouvoir le découvrir sur Xbox Series X|S et PC, en espérant qu'il ne soit pas repoussé d'ici là.

Pour patienter et si vous souhaitez découvrir plus en détail cet univers, Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition est vendu 53,99 € chez Gamesplanet.