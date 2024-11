Avowed : bande-annonce, éditions, précommandes et surprise sur PC

Annoncé en juillet 2020 lors d'un Xbox Games Showcase, Avowed se fait désirer. Cet été, après une rumeur laissant présager un report à l'année prochaine, Microsoft a confirmé la sortie d'Avowed pour le 18 février 2025, mais seulement via un visuel évoquant de nombreux jeux. De quoi occulter le titre d'Obsidian Entertainment, qui a enfin droit d'être sous le feu des projecteurs aujourd'hui :

Microsoft nous confirme donc que la date de sortie d'Avowed est fixée au 18 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Sur ordinateurs, il y a une surprise. Le jeu sera disponible sur Steam et le Microsoft Store, mais il sera également vendu sur Battle.net, la plateforme de Blizzard. Maintenant qu'Activision Blizzard appartient officiellement à Microsoft, le constructeur des Xbox compte visiblement proposer davantage de jeux sur Battle.net, elle qui propose surtout les Warcraft, Starcraft, Diablo, HearthStone, Overwatch et Call of Duty. Crash Bandicoot 4: It's About Time est quand même disponible, de même que Destiny 2 fut un temps.

Les précommandes d'Avowed sont lancées, avec une édition standard, mais également une édition premium numérique, qui regroupe le jeu de base, deux packs de skins premium, un artbook et la bande originale, ainsi que « jusqu'à cinq jours d'accès anticipé ». Pour rappel, Avowed est un jeu de rôle solo à la première personne, dans la lignée de Fallout: New Vegas et The Outer Worlds, deux anciens titres d'Obsidian Entertainment... Enfin, une édition premium steelbook sera proposée avec le même contenu, mais aussi une carte des Terres vivantes et un boîtier métallique.

Au passage, les développeurs dévoilent les configurations système pour jouer à Avowed sur PC :

Configuration minimum Configuration recommandée Système d’exploitation Windows 10/11 avec mises à jour Processeur AMD Ryzen 5 2600

ou

Intel i5-8400 AMD Ryzen 5 5600X

ou

Intel i7-10700K Carte graphique AMD RX 5700

ou

NVIDIA GTX 1070

ou

Intel Arc A580 AMD RX 6800 XT

ou

NVIDIA RTX 3080 Mémoire vive 16 Go de RAM Stockage 75 Go d'espace disque disponible



Vous pouvez précommander Avowed en édition premium steelbook à 99,99 € à la Fnac ou en édition premium numérique à 89,99 € sur Gamesplanet.

