RUMEUR sur Avowed : une mauvaise nouvelle pour le jeu de rôle d'Obsidian

Avowed se fait attendre depuis 2020. Obsidian Entertainment développe son jeu de rôle et d'action depuis de longues années, restant toujours très évasif sur la date de sortie du jeu sur PC et Xbox Series X|S. En début d'année, le studio affirmait qu'Avowed sortira à l'automne 2024, en fin d'année donc.

En mai dernier, Tom Warren affirmait qu'Avowed sortirait en novembre 2024. Le journaliste de The Verge dévoilait alors de probables périodes de sortie pour les gros jeux de Microsoft, une fin d'année chargée pour le constructeur des Xbox. Trop chargée. Tom Warren est de retour cette semaine et affirme qu'Avowed serait repoussé au début 2025. Le journaliste explique que le jeu d'Obsidan Entertainment est « en bonne forme », le développement se passe visiblement bien, mais Microsoft voudrait reporter la sortie pour « donner au jeu un peu de répit en dehors d'une période très chargée pour le Xbox Game Pass ». Eh oui, entre Starfield: Shattered Space, Microsoft Flight Simulator 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Call of Duty: Black Ops 6, difficile de se faire une place.

Microsoft n'a pas encore officialisé ce report, mais Avowed sera présent lors de la gamescom 2024 plus tard ce mois-ci. Le constructeur pourrait profiter de l'occasion pour annoncer cette mauvaise nouvelle. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner au Game Pass Ultimate contre 44,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.