Avowed bloqué à 30 fps sur Xbox Series X et S, « c'est un jeu solo à la première personne » se justifie Obsidian

Obsidian Entertainment développe actuellement Avowed, longtemps attendu en 2024 mais finalement repoussé au début d'année prochaine. Le studio, spécialisé dans les jeux de rôle, a fait le chemin jusqu'à Cologne pour la gamescom 2024, dévoilant une information qui a fait bondir les joueurs.

Lors d'un entretien avec Iron Lords, le directeur artistique Matt Hansen a dévoilé qu'Avowed sera bloqué à 30 fps sur Xbox Series X|S. Pour un jeu conçu pour la dernière génération de consoles, c'est quand même une déception. Il y a évidemment une raison derrière ce choix, Obsidian précise qu'Avowed proposera un tas d'effets spéciaux et d'éclairages très gourmands, le choix du 30 fps a été pris rapidement pendant le développement et, au moins, le titre est stable avec ce framerate. Matt Hansen a quand même rajouté une petite phrase qui a fait débat :

C'est un jeu solo, à la première personne, vous n'avez pas nécessairement besoin de 60 images (par seconde).

Eurogamer, qui relaye l'information, rappelle qu'Avowed sera également jouable à la troisième personne, chose que ne mentionne pas le directeur artistique dans l'entretien. S'il est vrai que les 60 fps ne sont pas obligatoires pour un jeu solo, la fluidité accrue est quand même plus appréciable pour un jeu avec une caméra à la première personne.

Cependant, Obisidian évoque bien un mode Performances, qui n'est « pas la priorité » du studio à ce stade du développement. En clair, Avowed devrait bien avoir droit à sa mise à jour pour augmenter le framerate sur Xbox Series X|S à l'avenir, comme Starfield en mai dernier. Et, comme toujours, il vaut mieux un 30 fps stable plutôt qu'un framerate qui fait le yo-yo entre 60 et 45 fps, qu'importe la caméra. Sur PC, le framerate d'Avowed sera évidemment à 60 fps, voire plus haut si votre machine vous le permet.

La date de sortie du jeu est fixée au 18 février 2025 sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. L'abonnement Ultimate pour trois mois est disponible contre 44,99 € sur Amazon.