Starfield : une énorme mise à jour disponible, les fans sont ravis !

Todd Howard l'avait évoqué dans une récente vidéo, Starfield accueille cette semaine une nouvelle mise à jour. À l'instar de la version 1.9.51, ce patch de mai 2024 change énormément de choses, les développeurs continuent d'améliorer leur jeu de rôle dans l'espace pour satisfaire les joueurs.

Une fois encore, Bethesda parle de « la plus grosse mise à jour de Starfield depuis son lancement », elle rajoute des cartes de la surface plus détaillées, de nouvelles options de difficulté, de nouveaux paramètres d'affichage ou encore de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de vaisseaux. La directrice de la communauté Jessica Finster et Joe Mueller, Istvan Pely et Tim Lamb de Bethesda Game Studios nous expliquent tout en vidéo ci-dessus, voici tout ce qu'il faut savoir :

DES CARTES DE LA SURFACE AMÉLIORÉES



Les retours de la communauté sont une grande source d'inspiration pour notre équipe chez Bethesda Game Studios, et l'une des fonctionnalités les plus attendues est la mise en place de cartes de la surface plus détaillées, ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour. Sur ces cartes améliorées, les points de surface seront remplacés par des marqueurs de terrain. De plus, les points d'intérêt apparaîtront désormais sur les cartes, ce qui vous permettra de vous repérer et de voir ce qui vous entoure plus facilement. En outre, de nouveaux marqueurs ont été ajoutés dans les grandes villes pour indiquer l'emplacement des marchands, et chacun de ces marqueurs fera office de point de voyage rapide auquel vous pourrez directement et rapidement accéder depuis votre scanner ou la carte de la surface. DE NOUVELLES OPTIONS DE GAMEPLAY



Cette nouvelle mise à jour comprendra également son lot de nouvelles options de gameplay, notamment la possibilité d'augmenter les crédits des marchands ou votre charge maximale, ou d'accéder à la soute de votre vaisseau de n'importe où via votre inventaire. Vous pourrez également modifier les fonctionnalités de survie, telles que les effets de la nourriture ou des dangers environnementaux. Bien évidemment, vous retrouverez également de nouveaux paramètres liés au combat permettant par exemple de rendre les combats spatiaux plus difficiles, tout en facilitant les combats sur la terre ferme, si vous le souhaitez. Si vous êtes à la recherche d'un défi de taille, découvrez le niveau de difficulté Extrême, un cran au-dessus du niveau Très difficile. Ces paramètres peuvent être optimisés pour vous offrir le type de gameplay qui vous convient le mieux. En fonction de la manière dont vous les équilibrez, vous pourrez peut-être bénéficier d'un bonus d'expérience. NOUVEAUX OUTILS DE PERSONNALISATION DES INTÉRIEURS DE VAISSEAUX



Dans Starfield, votre vaisseau est votre foyer. Cette nouvelle mise à jour apporte une nouvelle dimension à cette idée en augmentant le degré de personnalisation de l'intérieur de vos vaisseaux. Ce système est désormais similaire au système de décoration des avant-postes. Avec cette mise à jour, vous découvrirez également de nouveaux modules d'habitation vides, vous permettant de les décorer de fond en comble. Vous pourrez également modifier la configuration intérieure de votre vaisseau, en profitant de plus d'emplacements pour des portes. PARAMÈTRES D'AFFICHAGE SUR XBOX SERIES X



Nombre d'entre vous nous ont partagé le désir d'avoir plus de contrôle sur la fidélité graphique et les performances du jeu sur Xbox, à l'instar des joueurs sur PC. Des paramètres de personnalisation seront donc désormais disponibles sur Xbox Series X, vous permettant de trouver la configuration la plus adaptée à votre style de jeu et à votre écran.

Pour chacun de ces paramètres, nous vous conseillons un écran de 120 Hz au taux de rafraîchissement variable (VRR), et de vous assurer que votre console soit correctement configurée pour l’utiliser. Ainsi, le taux de rafraîchissement cible sera désormais fixé par défaut à 40, tout en conservant une priorité pour des visuels complets. Taux de rafraîchissement cible : vous pouvez désormais choisir entre un taux de rafraîchissement de 30, 40, 60 IPS ou Illimité sur des écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR). Si vous ne disposez pas d'un écran 120 Hz à VRR, vous pourrez tout de même choisir 30 ou 60 IPS. Des déchirements d'image peuvent parfois se produire lorsque vous choisissez un taux de rafraîchissement de 60 IPS sur un écran sans VRR.

: vous pouvez désormais choisir entre un taux de rafraîchissement de 30, 40, 60 IPS ou Illimité sur des écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR). Si vous ne disposez pas d'un écran 120 Hz à VRR, vous pourrez tout de même choisir 30 ou 60 IPS. Des déchirements d'image peuvent parfois se produire lorsque vous choisissez un taux de rafraîchissement de 60 IPS sur un écran sans VRR. Priorité : vous pouvez désormais donner la priorité aux Graphismes ou aux Performances tout en essayant de conserver un taux de rafraîchissement cible. Si vous choisissez un taux de rafraîchissement cible de 60 IPS ou supérieur, nous vous conseillons de donner la priorité aux Performances. Donner la priorité aux Graphismes conserve la résolution maximale et les détails les plus élevés pour les effets spéciaux, l'éclairage et les foules. Donner la priorité aux Performances réduit la résolution interne et les détails des effets spéciaux, de l'éclairage et des foules. Les deux modes peuvent également ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou l'action deviennent plus complexes. Lorsque vous changez de mode, l'éclairage changera brièvement, le temps que le système s'adapte au nouveau mode.

: vous pouvez désormais donner la priorité aux Graphismes ou aux Performances tout en essayant de conserver un taux de rafraîchissement cible. Si vous choisissez un taux de rafraîchissement cible de 60 IPS ou supérieur, nous vous conseillons de donner la priorité aux Performances. Donner la priorité aux Graphismes conserve la résolution maximale et les détails les plus élevés pour les effets spéciaux, l'éclairage et les foules. Donner la priorité aux Performances réduit la résolution interne et les détails des effets spéciaux, de l'éclairage et des foules. Les deux modes peuvent également ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou l'action deviennent plus complexes. Lorsque vous changez de mode, l'éclairage changera brièvement, le temps que le système s'adapte au nouveau mode. Synchronisation verticale : vous pouvez maintenant choisir d'activer ou non la synchronisation verticale. Désactiver cette option séparera la fréquence d'images de votre jeu du taux de rafraîchissement de votre moniteur, ce qui peut entraîner des déchirements d'images. À l'inverse, l'activer synchronisera la fréquence d'images de votre jeu au taux de rafraîchissement de votre moniteur, ce qui évitera les déchirements d'images, mais limitera le nombre d'images. MODIFICATION DES TRAITS EN NOUVELLE PARTIE +



La rejouabilité est un élément très important dans les jeux de Bethesda Game Studios, et dans Starfield, l'univers s'agrandit encore davantage avec la Nouvelle Partie +. Désormais, après être entré dans l'Unité, vous aurez la possibilité de modifier votre apparence et vos traits, vous permettant ainsi de choisir qui vous incarnerez dans votre nouvel univers. AMÉLIORATIONS DE CONFORT DE JEU



Outre les principales fonctionnalités apportées par cette mise à jour, vous y retrouverez également bon nombre d'améliorations de confort de jeu, notamment la possibilité de désactiver la caméra de dialogue. Vous pourrez ainsi observer les scènes selon la perspective que vous aurez choisie. Profitez également de nouveaux onglets facilitant la navigation dans les menus des conteneurs et de troc.

Voilà qui devrait ravir les joueurs ! Bethesda précise enfin que les développeurs continuent leurs efforts, d'autres mises à jour vont arriver dans les prochains mois, dont un véhicule terrestre pour explorer plus facilement les planètes, le support officiel des mods et bien évidemment l'extension Shattered Space, désormais prévue pour la fin de l'année 2024. Vous pouvez jouer à Starfield via le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement Ultimate est disponible contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.

