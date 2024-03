MISE A JOUR PS5 : le firmware 24.02-09.00.00 est disponible, ce n'est pas bien fou

Début février, les possesseurs d'une PlayStation 5 inscrits au programme bêta ont pu découvrir quelques nouveautés en avance, avec notamment des améliorations pour la DualSense. Rien de bien fou et nous espérions alors qu'il y aurait un peu plus d'ajouts lors de l'implémentation finale auprès de l'ensemble des utilisateurs. Eh bien, le firmware 24.02-09.00.00.45-00.00.00.0.1 est désormais disponible, pesant 1,187 Go. La numérotation est d'ailleurs seulement visible dans les options puisqu'au lieu d'avoir droit aux détails directement de notre appareil comme par le passé, nous sommes désormais juste renvoyés vers le site officiel via un lien et un QR Code... Il faut croire que les récents licenciements ont chamboulé l'organisation ou que SIE n'en a juste plus rien à faire.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés. Notez qu'une fois le nouveau firmware implémenté et la console redémarrée, il vous sera demandé de mettre à jour la DualSense, sans même avoir besoin de la brancher.

Liste des fonctionnalités de la version 9.00 du logiciel système PS5 Nous avons mis à jour le logiciel système des manettes sans fil DualSense et DualSense Edge pour améliorer leurs fonctionnalités sonores.

Le haut-parleur de la manette offre désormais un volume plus élevé, qui vous permet de distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux.



La qualité de capture du micro sur ces manettes a été améliorée par un nouveau modèle de machine-learning basé sur une IA. Le bruit de fond généré par les pressions sur les touches et l'audio du jeu est supprimé, ce qui améliore l'expérience de chat vocal.

Vous pouvez désormais régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation de votre PS5.

Accédez à Paramètres > Système > Signal sonore et luminosité, puis sélectionnez Luminosité.

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités aux Partys et à la fonction Partage d’écran.

Les joueurs qui observent une session de Partage d'écran peuvent désormais utiliser des curseurs et des emojis pour interagir avec la session de jeu de l'hôte.



Les spectateurs peuvent utiliser un curseur ou indiquer un emplacement spécifique de l'écran de jeu en émettant un ping.





Les spectateurs peuvent également envoyer des réactions par emojis.





Cette fonctionnalité est disponible lorsque l'hôte active l'option Interactions des spectateurs dans les paramètres de la fonction Partage d'écran.

L'ensemble d'emojis Unicode 15.1 est pris en charge. Vous pouvez désormais les utiliser dans les messages.

Nous avons mis à jour les logiciels système des manettes sans fil DualSense et DualSense Edge, du casque PlayStation VR2, des manettes PlayStation VR2 Sense et de la manette Access afin d'améliorer leur stabilité.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

La PlayStation App sera elle mise à jour plus tard dans le mois afin de permettre de profiter des interactions du Partage d'écran directement depuis celle-ci.

