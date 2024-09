MISE A JOUR PS5 : un firmware 24.06-10.01.00 pour remédier à un gros souci

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment déployait le firmware 24.06-10.00.00 pour ses PlayStation 5, servant à ajouter des profils audio 3D personnalisés, permettre la charge adaptative des DualSense sur le modèle Slim et la future PS5 Pro, ainsi que donner la possibilité de modifier les paramètres de Lecture à distance. Certains ont également pu découvrir le partage de Party et surtout l'interface Centre d'accueil. Sauf que les joueurs de Final Fantasy XVI se sont vite rendu compte que le patch avait causé de graves soucis, entre crashs et problèmes d'affichage. Ce n'était à priori pas le seul jeu impacté, mais c'est via ce dernier que nous avons eu connaissance de l'affaire. Square Enix avait alors dit travailler avec SIE pour régler ça et a publié un message ce vendredi pour annoncer qu'une nouvelle version du logiciel système était désormais disponible.

Sur le site officiel du constructeur, nous avons seulement droit au message habituel qui couvre toutes les mises à jour n'ajoutant rien de nouveau et qui ici se garde donc bien d'indiquer aux joueurs les soucis entraînés par la précédente update...

Version : 24.06-10.01.00 Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Bref, vous savez désormais pour quelle raison un nouveau firmware est à télécharger. Espérons que tous les problèmes auront été réglés.

