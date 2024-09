MISE A JOUR PS5 : un Centre d'accueil et bien d'autres nouveautés avec le firmware 24.06-10.00.00

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur la PS5 Pro qui vient d'être officialisée, Sony Interactive Entertainment propose ce jeudi une nouvelle mise à jour pour ses PlayStation 5, numérotée 24.06-10.00.00. La précédente datant de juillet n'apportait pas grand-chose de nouveau, elle avait été suivie dans la foulée par un firmware en bêta bien plus intéressant. Ses fonctionnalités sont désormais déployées pour tous, avec d'autres qui arriveront progressivement au fil des semaines. Quoi qu'il en soit, il faut donc télécharger 1,293 Go de données.

La DualSense et les autres manettes PlayStation ont aussi eu droit à leur firmware. Vous trouverez en page suivante le changelog de ces nouveautés et ci-dessous les nouveaux détails communiqués sur le PlayStation Blog. En ce qui concerne les profils audio 3D personnalisés, la Lecture à distance et la charge adaptative réservée aux modèles Slim et Pro, tout avait déjà été expliqué dans notre précédent article.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 qui proposera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, dont les suivantes : Centre d'accueil - Un nouvel espace personnalisé avec des widgets et arrière-plans personnalisables pour l'écran d'accueil de votre PS5. Le Centre d'accueil est une version revisitée de l'onglet Explorer jusqu'ici réservé aux États-Unis. Il sera déployé dans le monde entier au cours des prochaines semaines, et sera proposé dès aujourd'hui à une sélection de joueurs aux États-Unis ;

- Un nouvel espace personnalisé avec des widgets et arrière-plans personnalisables pour l'écran d'accueil de votre PS5. Le Centre d'accueil est une version revisitée de l'onglet Explorer jusqu'ici réservé aux États-Unis. Il sera déployé dans le monde entier au cours des prochaines semaines, et sera proposé dès aujourd'hui à une sélection de joueurs aux États-Unis ; Partage de Party - La possibilité de partager des liens vers le chat vocal d'une Party sur les applications de messagerie et de réseaux sociaux, qui sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines. De plus, grâce à la contribution des participants à la bêta, les fonctionnalités suivantes testées lors de notre toute dernière bêta PS5 seront déployées dans le monde entier dès aujourd'hui : Profils audio 3D personnalisés pour les casques-micro et écouteurs ;

pour les casques-micro et écouteurs ; Réglez les paramètres de Lecture à distance en fonction de l'utilisateur et choisissez qui peut se connecter à votre console PS5 à l'aide de la fonction Lecture à distance ;

et choisissez qui peut se connecter à votre console PS5 à l'aide de la fonction Lecture à distance ; Charge adaptative pour votre manette (disponible sur les PS5 modèles Slim et Pro). À l'exception de la charge adaptative pour vos manettes, toutes les fonctionnalités de la mise à jour système PS5 mentionnées dans cette publication sont disponibles sur tous les modèles de PS5. Regardons en détail ce que comporte cette mise à jour. Centre d'accueil (déploiement progressif) Nous ajoutons à votre écran d'accueil PS5 le Centre d'accueil, un nouvel espace dédié que vous pouvez personnaliser avec des widgets afin de voir d'un simple coup d'œil les informations qui vous intéressent avant d'entamer vos sessions de jeu. Pour les joueurs situés aux États-Unis, le Centre d'accueil remplacera l'onglet Explorer et proposera davantage d'options de personnalisation et une expérience utilisateur améliorée.

Vous pourrez facilement personnaliser votre Centre d'accueil grâce à toute une variété de widgets*, afin de consulter des informations telles que le stockage sur console disponible, le niveau de batterie des accessoires, les amis en ligne, les trophées et bien plus. Utilisez les préréglages pour modifier la disposition de l'écran et sélectionnez ou réagencez les différents widgets à votre guise. Vous pouvez modifier la taille des widgets pour donner davantage d'importance aux fonctionnalités qui comptent le plus pour vous. * La disponibilité des widgets peut varier en fonction de la région. Vous pouvez aussi modifier l'arrière-plan de votre Centre d'accueil. Faites votre choix parmi toute une palette de designs, dont certains comportent des effets animés, ou sélectionnez une capture d'écran dans votre Galerie multimédia pour une touche encore plus personnelle. Le Centre d'accueil est lancé dès aujourd'hui pour certains utilisateurs aux États-Unis. Nous prendrons progressivement en charge d'autres régions dans les semaines à venir : tout d'abord le Japon, puis une sélection de pays en Europe, et enfin le monde entier. Partage de Party (déploiement progressif) Dans les prochaines semaines, nous ajouterons également une fonctionnalité permettant de partager des liens vers le Chat vocal d'une Party via les applications de messagerie et de réseaux sociaux. Ainsi, vous pourrez inviter un ami avec qui vous chattez dans une application de messagerie à rejoindre le chat vocal de votre Party, même si cette personne n'est pas dans votre liste d'amis sur le PlayStation Network. Pour créer un lien vers une Party, ouvrez la carte de chat vocal dans le centre de contrôle de la PS5, sélectionnez [Inviter des joueurs], puis cliquez sur [Partager le lien de la Party] pour générer un code QR scannable. Les destinataires peuvent ouvrir le lien sur leur appareil mobile afin de rejoindre en toute simplicité la Party depuis leur PS5 ou l'application PlayStation App. Dans les prochaines semaines, nous lancerons également une mise à jour pour l'application PlayStation App qui vous permettra de générer un lien vers la Party que vous pourrez partager depuis votre appareil mobile.

Si vous comptez vous procurer une PS5 Slim avec lecteur de disques, elle est actuellement vendue 549,00 € sur Amazon ou 549,99 € à la Fnac.