MISE A JOUR PS5 : des options d'ergonomie supplémentaires introduites avec un nouveau firmware en bêta

Ce mardi, les possesseurs d'une PS5 ont pu télécharger le firmware 24.05-09.60.00, proposant de très légères nouveautés. Sony Interactive Entertainment ne perd pas de temps et enchaîne avec l'annonce d'une nouvelle version du logiciel système, cette fois en bêta et qui sortira ce jeudi. Au programme, la création de profils 3D personnalisés, de la Lecture à distance accessible aux utilisateurs autorisés par le possesseur de la console et la possibilité de recharger les manettes en mode repos de manière adaptée en alimentant le port USB uniquement durant la durée nécessaire afin de réaliser des économies d'énergie. En revanche, seules les PS5 Slim ont accès à cette dernière fonctionnalité.

Vous trouverez tous les détails de ces nouveautés en bêta ci-dessous, provenant du PlayStation Blog.

Grâce aux commentaires des membres de la communauté PlayStation, nous avons ajouté une myriade de nouvelles fonctionnalités et améliorations au cours des dernières années pour améliorer vos expériences vidéoludiques sur PS5. Dès demain, nous lancerons le déploiement d'une nouvelle bêta pour PS5 qui proposera des profils audio 3D personnalisés pour les écouteurs et casques-micro, ainsi que la possibilité d'activer la fonction Lecture à distance pour des utilisateurs individuels. De plus, les participants à la bêta PS5 utilisant le tout dernier modèle de PS5 pourront également tester la charge adaptative pour leurs manettes*.

Bien que la bêta soit réservée aux participants invités de certains pays**, nous prévoyons de déployer cette mise à jour dans le monde entier dans les prochains mois. Si vous faites partie des joueurs sélectionnés pour tester la version bêta, vous recevrez une invitation par e-mail demain, lorsque la mise à jour sera disponible au téléchargement. Certaines fonctionnalités proposées pendant la phase bêta ne seront peut-être pas intégrées à la version finale ou sont susceptibles d'être modifiées.

Voici certaines des fonctionnalités principales de cette bêta :

Profils audio 3D personnalisés pour les casques-micro et écouteurs (disponible sur tout les modèles de PS5)

Dans cette génération, l'audio 3D est l'un des principaux outils s'offrant aux créateurs pour renforcer l'immersion dans les jeux. Chaque individu entend les sons différemment en fonction de la taille, de la densité et de la forme de sa tête, de ses oreilles et de ses canaux auditifs, et même de sa coiffure.

Nous sommes ravis de vous proposer une fonctionnalité qui permettra à votre console PS5 de créer un profil audio 3D personnalisé rien que pour vous. Avec un casque-micro ou des écouteurs compatibles avec l'audio 3D comme le casque-micro sans fil PULSE Elite ou les écouteurs sans fil PULSE Explore, vous pourrez effectuer des tests de qualité audio afin d'analyser un certain nombre de facteurs et de créer un profil audio adapté à vos caractéristiques auditives propres. Par exemple, un profil audio 3D personnalisé peut vous permettre d'estimer plus précisément la position des personnages et objets dans un jeu, de façon à renforcer l'immersion.

Pour créer un profil audio 3D personnalisé pour votre casque-micro ou vos écouteurs, accédez à [Paramètres] > [Son] > [Audio 3D (Casque-micro)] sur votre console PS5, puis suivez les étapes à l'écran pour créer votre profil personnalisé. Votre profil audio sera sauvegardé sur votre PS5, dans vos données utilisateur, ce qui ne vous empêchera pas de sélectionner les préréglages de l'audio 3D comme avant.

Cette fonctionnalité s'appuie sur les améliorations relatives à l'audio 3D introduites sur PS5 depuis sa sortie, notamment la prise en charge de l'audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs et des périphériques audio compatibles Dolby Atmos. Ces fonctionnalités offrent des options supplémentaires offrant une immersion accrue dans les paysages sonores riches des jeux PS5, grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech.

Activer la fonction Lecture à distance pour les utilisateurs individuels (disponible sur tout les modèles de PS5)

Vous pouvez désormais régler les paramètres de Lecture à distance par utilisateur et choisir qui peut se connecter à votre console PS5 à l'aide de la fonction Lecture à distance. Ainsi, si vos amis ou les membres de votre famille se connectent à leur compte pour le PlayStation Network sur votre console PS5, vous pourrez facilement sélectionner qui conservera son accès à votre console PS5 via la fonction Lecture à distance après son départ.

Pour régler ces paramètres, accédez à [Paramètres] > [Système] > [Lecture à distance] > [Activer Lecture à distance], puis sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez activer la fonction Lecture à distance.

Charge adaptative pour votre manette (disponible sur le tout dernier modèle de PS5)

La charge adaptative pour la manette sans fil DualSense, la manette sans fil DualSense Edge, les manettes PlayStation VR 2 Sense et la manette Access est désormais disponible pour les participants à la bêta PS5 utilisant le tout dernier modèle de PS5, lorsque la console est en mode repos. Lorsque l'option de charge adaptative est activée, votre console PS5 détermine la durée d'alimentation nécessaire en fonction du niveau de batterie de votre manette afin de réduire la consommation d'énergie.

Pour utiliser la charge adaptative, accédez à [Paramètres] > [Système] > [Gestion de l'alimentation] > [Fonctionnalités disponibles en mode repos], puis sélectionnez [Fournir l'alimentation aux ports USB] > [Adaptative]. Lorsque votre PS5 passe en mode repos, si aucune manette n'est branchée, l'alimentation du port USB se coupe après un certain temps.

Il nous tarde d'avoir l'avis des participants à la bêta et de présenter de nouvelles fonctionnalités à notre communauté du monde entier, dans les prochains mois. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Comme toujours, un grand merci pour votre soutien et vos commentaires précieux !

* La charge adaptative fonctionne avec la manette sans fil DualSense, la manette sans fil DualSense Edge, les manettes PSVR 2 Sense et la manette Access lorsque celles-ci sont connectées au port USB Type-C port d'une console PS5. Le lecteur à distance PlayStation Portal n'est pas compatible avec la charge adaptative.

** L'accès aux versions bêta des systèmes PS5 sera disponible pour certains participants aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France (soit les pays ayant déjà participé à une phase bêta antérieure de notre logiciel système).

*** Les profils audio 3D personnalisés ne sont pas pris en charge lors du streaming des jeux PS5 dans le cloud. L'audio 3D n'est pas disponible avec la fonction Lecture à distance.