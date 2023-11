Assassin's Creed Mirage : une mise à jour 1.0.5 disponible, faisons le point sur ce qu'elle apporte

Alors qu'Assassin's Creed Codename Red fait parler de lui au détour de rumeurs concernant ses protagonistes, personnages historiques et quelques bribes de scénario, Assassin's Creed Mirage a lui eu droit ce mardi à une mise à jour 1.0.5, qui fait suite au patch day one 1.0.2 et à la version 1.0.4 qui n'était qu'un léger correctif supplémentaire. Essentiellement, elle corrige différents soucis qui pouvaient être rencontrés par les joueurs, dont un en lien avec l'un des derniers objectifs de l'aventure, qui est un gros spoiler et se trouve tout en bas de l'article, prenez garde ! Les développeurs d'Ubisoft ont également tenu compte des retours de la communauté en ajoutant une option pour désactiver l'aberration chromatique, et ont comme promis inclus la possibilité de ne pas avoir de fond sonore lors de l'Adhan, l'appel à la prière. En revanche, il est fait mention de Master Assassin Upgrade #1 et #2, dont nous n'avons strictement aucune idée de quoi il s'agit. Même dans le Magasin de l'Animus, il n'y a aucun pack de ce nom... Autre bizarrerie, le « chasseur isu »... Qu'il soit bon ou mauvais, nous comprenons qu'il s'agit juste des membres de l'Ordre appelés Tha'abeen sa baladant à travers la carte et qui détiennent un chacun un Éclat mystérieux.

Puisqu'aussi bien en jeu que sur le site officiel, le changelog n'est disponible qu'en anglais, en voici notre traduction :

Taille du patch Xbox Series X|S : 3,54 Go

Xbox One : 3,02 Go

PlayStation 5 : 2,83 Go

PlayStation 4 : 5,79 Go

PC : 4,22 Go CORRECTIONS DE BUGS GÉNÉRAL Ajout d'une option pour activer/désactiver l'aberration chromatique.

En portant la Tenue de démon de feu, les joueurs pouvaient ne pas recevoir le nombre correct d'éclats après avoir assassiné un chasseur isu (membres de l'Ordre appelés Tha'abeen, NDLR).

Basim a désormais une chance égale d'exécuter n'importe laquelle de ses animations d'élimination lors des exécutions frontales.

Correction de problèmes avec les récompenses de la boutique.

La hitbox des ennemis cracheurs de feu (Naffatah, NDLR) considère désormais correctement qu'un seul coup tue avec le couteau de lancer en cassant le conteneur d'huile sur leur dos. QUÊTES « Parler à Ali » - Ali n'est plus coincé.

« Suivre la piste ardente » - Suppression des bloqueurs de l'objectif d'enquête.

« L'appel de Nehal » - Le joueur peut désormais accéder à l'indice final. GRAPHISMES, INTERFACE ET ANIMATIONS De nombreuses améliorations visuelles sur l'environnement, les VFX et les armes.

Correction de plusieurs problèmes de navigation, d'animation et d'interaction avec les PNJ.

Correction de l'altération des vêtements sur les PNJ.

Divers correctifs d'animation, y compris des mouvements de jambes non naturels pour Basim.

Correction d'un problème de champ de vision (FOV pop, NDLR) après une cinématique lorsque ses paramètres ont été modifiés par le joueur.

Correction du rendu des PNJ à courte distance.

Affichage de la page du magasin amélioré.

Les notifications de récompense apparaissent correctement lors de l’ouverture des coffres moyens.

L'icône clé et l'objectif de quête restent désormais au-dessus de la tête des PNJ avec la Vision d'aigle.

La surbrillance des PNJ dure moins longtemps avec la Vision d'aigle.

Les cinématiques devraient désormais fonctionner correctement après les crédits. AUDIO Option ajoutée pour activer/désactiver la musique de fond pendant l'appel à la prière.

Correction des effets sonores des animaux. COMPATIBILITÉ Prise en charge améliorée de la combinaison haptique OWO.

Corrige un souci de nombre de moniteurs actifs pour les joueurs sur ordinateurs portables. STABILITÉ Plusieurs améliorations de stabilité. DIVERS Correction du suivi du temps pour les heures jouées sur PS5.

Les succès hors ligne sont désormais transmis au « 1st party » (Sony, Microsoft, Steam, NDLR).

Correction d'un problème avec le mappage des touches japonais sur PS5.

L'option de taux de rafraîchissement dans les paramètres affiche désormais la valeur correcte.

« Master Assassin Upgrade #1 » et « Master Assassin Upgrade #2 » sont désormais affichés dans la boutique en jeu.

Mise à jour des crédits du jeu.

Lors du chargement dans le jeu, la musique du menu principal ne bouclera plus à l'infini et effectuera une transition en douceur. ATTENTION SPOILERS ! « Battre Roshan » : le joueur ne peut plus passer cet objectif.

Au passage, nous avons remarqué que le message promettant plus d'aventures dans Assassin's Creed Mirage n'apparaît plus, il s'agit donc à priori bien d'une erreur. Espérons tout de même qu'un mode New Game+ finisse par être ajouté. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 47,99 € sur Amazon ou 49,99 € à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Mirage : un retour aux Origines qui sonne comme une Révélation