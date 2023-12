Assassin's Creed Mirage : la mise à jour 1.0.6 disponible avec un mode attendu, des améliorations et bien plus !

Pour un jeu sorti début octobre et qui n'avait pas pour ambition d'épouser un modèle live service en étant alimenté par de nouveaux contenus sur la durée, Assassin's Creed Mirage a tout de même était bien chouchouté ces dernières semaines par Ubisoft Bordeaux et nous le prouve à nouveau à présent. Après une mise à jour 1.0.5 en novembre, surtout là pour corriger des bugs, la quête Les quarante voleurs a été rendue disponible pour tous et une édition incluant tous les packs cosmétiques payants est sortie. Cela aurait pu s'arrêter là, mais il avait alors été annoncé que deux nouveautés feraient leur arrivée en décembre. Bon, malheureusement, il faudra repasser pour le mode Permadeath (mort permanente), qui n'arrivera finalement qu'en début d'année 2024. En revanche, le New Game+ vient donc d'être ajouté et a droit pour l'occasion à sa propre vidéo. Dommage qu'Assassin's Creed Valhalla n'ait pas eu le même traitement de faveur...

Si cette nouveauté est déjà bienvenue en elle-même, les développeurs ont en plus ajouté la tenue de Bayek et amélioré le parkour, en plus de corriger de nombreux soucis qui avaient pu être relevés par la communauté. À noter, contrairement à l'estimation du changelog ci-dessous, la mise à jour pèse 3,436 Go sur PS4.

Taille du patch Xbox Series X|S : 4,76 Go

Xbox One : 3,33 Go

PlayStation 5 : 2,03 Go

PlayStation 4 : 3,05 Go

PC : 5,03 Go NOUVEAUTÉS DU JEU NOUVELLE PARTIE+ La Nouvelle partie+ arrive dans Assassin's Creed Mirage ! Après avoir terminé l'histoire principale dans n'importe quelle difficulté, démarrez une nouvelle partie tout en conservant toutes les compétences, équipements et costumes collectés lors de votre première partie. Détails supplémentaires : Vous pouvez démarrer une Nouvelle partie+ à partir de l'écran titre ou du menu pause ;

Vous pouvez passer le prologue et commencer directement à Bagdad. RÉCOMPENSES DE NOUVELLE PARTIE PLUS Démarrez une partie en NP+ et débloquez la tenue de Medjay de Bayek d'Assassin's Creed Origins. La tenue est livrée avec trois teintures uniques qui seront débloquées tout au long de votre nouvelle partie, vous permettant de revisiter ce costume emblématique avec des styles uniques ! AMÉLIORATIONS DU PARKOUR POUR LES ÉJECTIONS LATÉRALES ET ARRIÈRE La portée des éjections arrière et latérales pendant le parkour a été augmentée, permettant à Basim d'atteindre des hauteurs plus rapidement et de parcourir de plus grandes distances. CORRECTIONS DE BUGS GÉNÉRAL

Correction de problèmes où le butin de l'action de détrousser ne pouvait pas être récupéré correctement après avoir éliminé une cible.

Améliorations apportées à l'Assassinat enchaîné.

Le dernier emplacement connu de Basim s'affichera désormais correctement après avoir modifié la valeur de l'option de proximité de l'ennemi.

Correction de plusieurs situations où la conception des niveaux bloquait les mouvements du parkour.

Correction d'un problème où le joueur pouvait tomber en effectuant un saut à la perche.

Correction de la fonctionnalité Suivi de route vers l'objectif de quête qui ne fonctionnait pas sur les Contrats du monde. GRAPHISMES, INTERFACE ET ANIMATIONS De nombreuses améliorations graphiques, d'environnement ou de VFX.

Correction d'un problème où les musiciens jouaient en continu après avoir été payés avec une faveur de faction.

Correction du Succès/Trophées Tête d'affiche.

Correction du scintillement du brouillard volumétrique pendant l'écran de chargement.

Correction d'un problème où les mercenaires quittaient leur position pour suivre un garde afin d'enquêter sur un corps à proximité.

Problèmes de collision résolus.

Correction de problèmes de navigation et d'interaction avec les PNJ.

Correction de la corruption des vêtements sur les PNJ.

Des améliorations ont été apportées à l'interface utilisateur de la carte de contrat après que le joueur a modifié le paramètre Hold Alternative.

De nombreuses corrections et améliorations des animations des personnages.

Les orbes du Codex resteront désormais visibles après avoir été collectés.

La fenêtre contextuelle de découverte de territoire apparaît désormais sans délai.

Correction d'un problème d'écran noir après avoir ignoré les crédits du jeu.

Améliorations apportées à l'onglet d'Enquête. L'icône correspond désormais à la description lors de l'utilisation du mode daltonien.

Les bancs inutilisables ne seront plus mis en avant.

Correction d'une animation de nage indésirable lors d'une collision avec des murs.

Correction d'un problème avec le mode fenêtré. En cliquant sur la barre supérieure du cadre, la fenêtre de jeu était mal placée. AUDIO La musique continue désormais d'être jouée pendant la lecture des détails du Codex.

Diverses corrections et améliorations audio.

« Un nouveau départ » : correction du volume de la voix d'un novice. COMPATIBILITÉ Prise en charge améliorée de la combinaison haptique OWO. STABILITÉ Plusieurs améliorations de stabilité.

Plusieurs corrections de la caméra. DIVERS Les gardes réagiront désormais lorsqu'ils verront Basim déchirer les avis de recherche.

Améliorations de la cohérence narrative entre le discours de Fuladh et la lettre de Rebekah.

Les ennemis n’enquêteront plus sur les corps en feu affectés par l'Avantage de la tenue Démon de feu.

Mise à jour des crédits du jeu.

Mise à jour de la capture d'écran de l'Amélioration d'outils dans le Codex.

La fonctionnalité Masquer/Afficher les entrées fonctionne désormais dans tous les cas.

La dague Samsaama ne soignera désormais le joueur que tous les 5 coups d'épée.

Le capitaine de la garde ne peut plus souffler dans la corne lorsqu'il est pris d'un accès de fureur.

Les gardes les plus proches de l'alarme sonneront la cloche en premier.

« Les pièces marquées » : correction de la tenue du marchand.

Correction de problèmes où les gardes ne bougeaient pas de leur position après avoir détecté Basim.

Roshan ne bloquera plus l'entrée du Bureau des Assassins, empêchant le joueur d'entrer/sortir.

Tous les effets des Avantages des pièges devraient désormais s'appliquer correctement, quel que soit l'ordre dans lequel ils sont débloqués.

Amélioration apportée au puzzle du Port supérieur.

L'avantage de la Dague du soulèvement zanj rechargera désormais correctement l'endurance pour les esquives réussies.

Correction de problèmes d'actualisation dans la page du Magasin.

En portant la tenue Démon de feu, les joueurs peuvent désormais remplir les objectifs d'assassinat. ATTENTION SPOILERS ! Prologue : Nehal apparaîtra désormais dans la cinématique le lendemain de l'évènement du Palais d'Hiver.

« Le roi des voleurs d'Anbar » : correction de la transition entre le gameplay et la cinématique de passage du temps (du jour à la nuit).

« Le roi des voleurs d'Anbar » : les joueurs peuvent désormais interagir avec la bourse à pièces sur la table des marchands.

« Le roi des voleurs d'Anbar » : les gardes n'ignorent plus Basim lorsqu'il s'échappe du Palais d'hiver.

Le tag et la barre de santé des Tha'abeen (membres d'élite de l'Ordre) sont désormais correctement affichés.

« Danse avec les voleurs » : le marchand en arrière-plan restera visible pendant le dialogue cinématique avec Murjana.

« Danse avec les voleurs » : Murjana n'est plus coincée après avoir tué les voleurs.

« Un nouveau départ » : alors que Basim rejoint le terrain d'entraînement, Roshan et son apprenti sont désormais invincibles lorsqu'ils s'entraînent ensemble.

« Un nouveau départ » : correction d'un problème à cause duquel un coffre apparaissait aléatoirement après la cinématique avec Rebekah.

« Un nouveau départ » : correction du comportement de Nur après que Basim ait tué un ennemi.

« Un nouveau départ » : Nur assassine désormais correctement sa première cible, quelle que soit la manière dont le joueur assassine sa propre première cible.

« Livres perdus d'Al-Jahiz » : ajout d'un indice qui informe le joueur de récupérer un dernier livre après avoir apporté les 6 livres perdus à Al-Jahiz. L'indice n'est pas affiché si le livre lui a déjà été remis.

« Destination Bagdad » : correction de la transition entre la cinématique et le gameplay.

« Destination Bagdad » : le contenu acheté apparaît désormais dans l'inventaire après avoir terminé la cinématique pour éviter que le pop-up ne soit masquée par la cinématique.

« Piège à oiseaux » : le joueur peut désormais confirmer la mort du général Djasour.

« Une lame dans la foule, un outil dans la remise » : les gardes apparaissent désormais correctement.

« L'antre de la bête » : le joueur peut désormais correctement récupérer la clé sur le corps du gardien s'il le tue.

« Premier ordre » : ajout d'une icône au-dessus de la tête d'Al-Ghul lorsque le joueur le tue de loin et s'en va.

« Premier ordre » : la porte du bureau d'Al Ghul se déverrouillera désormais correctement.

« Premier ordre » : correction d'un problème où un civil apparaissait à côté de Roshan après avoir chargé une sauvegarde.

« Premier ordre » : correction d'un problème où Ali déclenchait l'état de combat (icône jaune) pour lui et le joueur après avoir vu un cadavre au sol.

« Premier ordre » : correction de l'invite d'assassinat sur Al-Ghul.

« Premier ordre » : le chef de la Caravane se déplace désormais correctement.

« Suivez la piste ardente » : le garde détenant la clé qui ouvre la porte du Scriptorium apparaît désormais correctement.

« Papillons dorés » : les gardes devant la chambre de Ning disparaîtront après avoir terminé la quête.

« Papillons dorés » : les PNJ restent désormais générés si le joueur passe la cinématique des enchères.

« Papillons dorés » : une fois poussée hors de l'embrasure de la porte, l'étagère peut être repoussée dans sa position d'origine.

« En quête de vérité » : problèmes d'éclairage résolus lors de l'utilisation d'Enkidu vers le lac d'Alamut.

« Évasion » : Ali suit désormais correctement Basim jusqu'aux quartiers des gardes.

« La tête du serpent » : la quête se débloquera désormais correctement pour les joueurs.

« Le chasseur » : les PNJ ne peuvent plus se noyer autour du salon de thé.

« Les pièces marquées » : correction du PNJ faisant partie de Ceux qu'on ne voit pas qui glissait vers le dernier bâtiment à la fin de la course.

« Le nid du serpent » : correction d'un problème où l'invite demandant au joueur d'appeler Enkidu pour localiser les objectifs de quête apparaissait lorsqu'il était à l'intérieur.

« La servante et l'impostrice » : Basim ne répète plus une phrase sur la potion magique avant et après l'avoir livrée à Makira.

« Le marchand d'esclaves » : les gardes ne peuvent pas voir Basim assassiner des cibles à travers les rideaux.

« Le représentant des marchands » : le garde portant la clé sera désormais visible.

Si vous souhaitez vous procurer Assassin's Creed Mirage, il est actuellement vendu à partir de 39,99 € sur Amazon et à la Fnac, voire même dès 39,60 € chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Mirage : un retour aux Origines qui sonne comme une Révélation