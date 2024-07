GeForce NOW : deux free-to-play très attendus rajoutés au catalogue, les titres de juillet 2024 déjà dévoilés

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux vidéo au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, ce sont seulement quatre titres qui rejoignent le catalogue, mais le constructeur de cartes graphiques en profite pour dévoiler les jeux qui arriveront dans le courant du mois.

Cette semaine, la sélection est donc limitée, mais nous retrouvons notamment The First Descendant, le jeu de tir free-to-play de Nexon Games qui espère faire trembler Destiny 2. Wuthering Waves, l'Action-RPG en monde ouvert et gratuit de Kuro Games, est également jouable en streaming. Voici la liste complète :

The Falconeer (Gratuit sur Epic Games Store, 4 juillet) ;

(Gratuit sur Epic Games Store, 4 juillet) ; The First Descendant (Steam) ;

(Steam) ; Star Traders: Frontiers (Steam) ;

(Steam) ; Wuthering Waves (Native et Epic Games Store).

Et voici les autres titres qui rejoindront le catalogue de GeForce NOW dans le courant du mois de juillet 2024 :

Once Human (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 9 juillet) ; Anger Foot (Nouvelle sortie sur Steam, 11 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 11 juillet) ; The Crust (Nouvelle sortie sur Steam, 15 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 15 juillet) ; Gestalt: Steam & Cinder (Nouvelle sortie sur Steam, 16 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 16 juillet) ; Flintlock: The Siege of Dawn (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet) ; Dungeons of Hinterberg (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet) ; Norland (Nouvelle sortie sur Steam, 18 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 18 juillet) ; Cataclismo (Nouvelle sortie sur Steam, 22 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 22 juillet) ; CONSCRIPT (Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet) ; F1 Manager 2024 (Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet) ; EARTH DEFENSE FORCE 6 (Nouvelle sortie sur Steam, 25 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 25 juillet) ; Stormgate Early Access (Nouvelle sortie sur Steam, 30 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 30 juillet) ; Cyber Knights: Flashpoint (Steam) ;

(Steam) ; Content Warning (Steam) ;

(Steam) ; Crime Boss: Rockay City (Steam) ;

(Steam) ; Gang Beasts (Steam et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass) ; HAWKED (Steam) ;

(Steam) ; Kingdoms and Castles (Steam).

