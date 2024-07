GeForce NOW : un MMO free-to-play et un jeu d'action avec des pieds rajoutés au catalogue

Nous sommes jeudi, c'est donc aujourd'hui que NVIDIA dévoile les nouveaux titres rajoutés au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, seulement trois titres rejoignent le catalogue, dont un jeu de survie free-to-play et un jeu d'action avec des petons.

Once Human, le MMO de survie gratuit de Starry Studio, est jouable via GeForce NOW, tout comme Anger Foot, un fast-FPS avec des pieds signé Free Lives et Devolver Digital. Voici la liste complète des nouveautés :

Cricket 24 (Nouvelle sortie sur Xbox et disponible sur PC Game Pass, 9 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox et disponible sur PC Game Pass, 9 juillet) ; Once Human (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juillet) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 9 juillet) ; Anger Foot (Nouvelle sortie sur Steam, 11 juillet).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

