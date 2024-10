Path of Exile 2 : une mauvaise nouvelle pour le free-to-play à la Diablo, les développeurs s'expliquent

Grinding Gear Games avait fait sensation en 2013 avec Path of Exile, un jeu de rôle et d'action dans un univers de dark fantasy. Un titre rappelant évidemment les Diablo de Blizzard, mais avec un modèle économique free-to-play. En 2019, le studio a annoncé une suite, qui tarde à arriver. Path of Exile 2 devait sortir le 15 novembre prochain en Early Access sur PC, mais il y a une mauvaise nouvelle.

Grinding Gear Games annonce que la date de sortie de Path of Exile 2 est repoussée de trois semaines, l'Action-RPG arrivera le 6 décembre prochain. Dans un communiqué publié sur Steam, les développeurs expliquent les raisons de ce report :

Malheureusement, nous avons de mauvaises nouvelles. Nous devons retarder l'accès anticipé de 3 semaines. La nouvelle date est le 6 décembre. Nous sommes vraiment désolés pour cela. Les gens prévoient des congés et des choses comme ça autour de nos lancements, mais nous avons dû le faire. Alors que s'est-il passé ? Il s'avère que ce n'est pas le jeu en lui-même qui est en retard, c'est un tas de travaux d'infrastructure côté serveur qui nous ont pris beaucoup plus de temps que prévu. L'une des promesses clés que nous avons faites est que toutes vos microtransactions fonctionneront à la fois sur Path of Exile 1 et 2. Pour ce faire, nous devons intégrer les systèmes de compte non seulement pour Path of Exile 1 et 2, mais aussi pour les royaumes de console. Nous devons tout faire pour que personne ne perde ce pour quoi il a payé et que personne ne se fasse casser son compte. C'est pourquoi nous avons décidé de retarder le lancement. Nous allons organiser un livestream pour parler de tout ce que vous pouvez attendre de l'accès anticipé de Path of Exile 2 dans environ 4 semaines. Vous pouvez considérer cela comme la plus grande annonce que nous ayons jamais faite. Nous avons vraiment hâte de vous parler du contenu de fin de partie sur lequel l'équipe a travaillé dur. En attendant, merci pour votre soutien.

Grinding Gear Games a du boulot concernant les serveurs et la gestion des comptes. Path of Exile 2 avait été pensé à l'origine comme une extension du premier volet, mais les développeurs ont décidé de scinder l'expérience, sans mettre de côté les joueurs de l'opus d'origine. Un peu comme Blizzard avec Overwatch 2, espérons que Path of Exile 2 ne suive pas le même chemin. Quoi qu'il en soit, le studio doit gérer les comptes des joueurs sur ordinateurs et consoles, ce qui n'est pas une mince affaire.

