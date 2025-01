Elon Musk accusé d'être un gros tricheur à Path of Exile 2

Elon Musk se revendique être un gamer. L'homme d'affaire à la tête de Tesla et SpaceX n'a jamais caché son amour pour les jeux vidéo, dormant à côté d'une réplique d'un pistolet issu de Deus Ex: Human Revolution (belle ironie) et il s'était même hissé dans le Top 20 des meilleurs joueurs de Diablo IV. Amateur de jeux hack'n slash, il a évidemment migré sur Path of Exile 2, où il se serait fait bannir pour avoir « réalisé trop d'actions trop rapidement », le tout sans macro. Un Dieu de l'APM ? Plutôt un gros menteur et tricheur, selon la communauté du titre de Grinding Gear Games.

Comme le rapporte Windows Central, Elon Musk était en live sur X le 7 janvier dernier pour jouer à Path of Exile 2, près d'un mois après son ban. Le gameplay est assez classique si vous ne connaîssez pas trop les Action-RPG hack'n slash, mais pour les fans hardcore de PoE2, c'est la preuve en direct qu'Elon Musk raconte n'importe quoi et qu'il a sans doute payé quelqu'un pour se hisser treisième du classement hardcore avec son personnage Percy_Verence (il a même été septième avant de redescendre).

Sur Reddit, un internaute a dressé une longue liste de tout ce qui n'allait pas pendant sa partie de Path of Exile 2. Par exemple, Elon Musk n'utilise pas de flasque pour régénérer immédiatement sa mana, il récupère les objets en les glissant manuellement dans son inventaire, il s'agace de ne pas pouvoir récupérer des objets alors que son inventaire est plein, il ne fait pas la différence entre le niveau de l'objet et le niveau requis pour équiper l'item et se lance même dans un niveau alors que son inventaire est déjà plein. Bref, des erreurs de débutants, inimaginables pour un joueur hardcore aussi bien classé. Par ailleurs, 11 jours seulement après la sortie de PoE2 en Early Access, Elon Musk était en live dans un avion pour prouver la qualité de Starlink, son réseau Internet haut débit. Il s'était alors lancé dans un combat contre l'Arbiter of Ash, qui demande (d'après les fans) des dizaines heures de jeu en amont, notamment pour terminer neuf Citadelles et récolter les matériaux nécessaires.

Pour la communauté de PoE2, tout cela est la preuve qu'Elon Musk n'est pas un gros joueur hardcore, qu'il a menti concernant son niveau et qu'il partage son compte avec une ou plusieurs personnes afin de farmer. En clair, il aurait triché. Pour rappel, le multimillardaire né en Afrique du Sud et désormais Américain est à la tête de nombreux sociétés, il fera également parti du prochain gouvernement de Donald J. Trump à partir du 20 janvier prochain. Difficile de farmer sur Path of Exile 2 (particulièrement chronophage) tout en gérant tout cela. Mais Elon aime se donner l'image d'un vrai gamer, s'étant déjà mis une partie de la communauté dans la poche en affirmant lutter contre le fameux « mouvement woke » (sans oublier ses propos antisémites et transphobes). Il a annoncé récemment la fondation de xAI, « un studio de jeux d'IA et rendre les jeux vidéo à nouveau géniaux », car selon lui, « trop de studios de jeux appartiennent à de grandes entreprises ». Une belle blague venant de l'homme le plus riche du monde, avec une fortune personnelle évaluée à 416 milliards de dollars.

