xAI : Elon Musk veut créer son propre studio pour « rendre les jeux à nouveau géniaux »

Particulièrement actif sur X, son réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, Elon Musk enchaîne les messages subversifs, pour ne pas dire nauséabonds. En lutte contre le prétendu mouvement « woke », le soutien de Donald Trump veut désormais s'attaquer à l'industrie vidéoludique et « rendre les jeux à nouveau géniaux » (« Make games great again », en référence au slogan de campagne de D. Trump, « Make Amercia great again »).

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Mais quel est le problème avec les jeux vidéo ? Eh bien selon Elon Musk et une partie des internautes très actifs sur X, l'industrie serait gangrenée par le mouvement « woke », qui... veut simplement proposer des jeux vidéo plus inclusifs. D'après Billy Markus, cocréateur du Dogecoin, les développeurs et journalistes seraient « idéologiquement capturés », Elon Musk a retweeté son message en rajoutant que « trop de studios de jeux appartiennent à de grandes entreprises ».

Sa solution ? Eh bien se servir de xAI, concurrent d'OpenAI (ChatGPT) pour « créer un studio de jeux d'IA et rendre les jeux vidéo à nouveau géniaux ». Oui, l'homme qui vaut plus de 323 milliards de dollars, coprésident de Neuralink, président directeur général de Tesla, directeur général de X et SpaceX et prochainement Ministre au Département de l'Efficacité Gouvernementale pour le second mandat de Donald Trump, veut se servir de l'intelligence artificielle et lutter contre les grandes entreprises.

Parfois présentée comme une start-up, xAI a quand même à sa disposition plus de 100 000 GPU NVIDIA H100 et a déjà accouché de Grok, un chatbot disponible pour les abonnés premium de X. Autant dire que nous serons loin des petites productions indés, mais le gros problème reste évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer un jeu vidéo... Reste à voir ce que nous proposerons xAI et Elon Musk avec ce projet.

