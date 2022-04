HBO MAX : Welcome to Derry, une série préquelle à Ça annoncée

Les amateurs de sensations fortes avec des clowns effrayants n'auront pas à attendre 27 ans pour retrouver Grippe-Sou à l'écran ! Le personnage créé par Stephen King dans le roman Ça, adapté à la télévision puis au cinéma, va avoir droit à une série sur HBO Max, comme le rapporte Variety.

Dénommée Welcome to Derry, la série prendra place dans les années 60, avant les évènements du film Ça de 2017. D'après les premières informations, elle racontera les origines de Grippe-Sou, ou Pennywise en version originale, qui apparaît dans la petite ville de Derry pour se nourrir de la terreur des enfants tous les 27 ans. Andy Muschietti, réalisateur de Ça et Ça, Chapitre II, sera producteur exécutif, aux côtés de Barbara Muschietti et Jason Fuchs, ce dernier étant scénariste également. Andy Muschietti devrait s'occuper de réaliser le premier épisode et Warner Bros. Television est à la recherche d'autres scénaristes pour participer à l'écriture de la série. HBO Max aime pour rappel décliner ses films à succès en séries, avec notamment Peacemaker de The Suicide Squad et The Penguin de The Batman.

Le projet est donc tout frais, aucune information n'a été communiquée concernant le casting. Croisons les doigts pour que Bill Skarsgård incarne de nouveau Grippe-Sou, même si ce dernier sera prochainement occupé sur le reboot du film The Crow. Vous pouvez retrouver les films Ça, Chapitre I & II à 14,97 € sur Amazon.

