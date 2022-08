Batgirl : le film prévu sur HBO Max annulé... alors que son tournage était terminé

Pour diversifier son catalogue, HBO Max prépare plusieurs projets en collaboration avec DC Comics. Parmi eux, plusieurs séries dont la saison 2 de The Peacemaker, The Penguin et le Justice League Dark revisité par J.J. Abrams, mais aussi des longs-métrages à plus gros budget. Enfin, du côté des films, cela ne semble plus d'actualité, car après qu'il ait été décidé de plutôt sortir Blue Beetle au cinéma, les plans ont également changé pour Batgirl, et d'une bien mauvaise manière.

Deadline et d'autres sites d'informations rapportent que, alors même que le tournage était terminé et que la post-production battait son plein, il vient d'être décidé que la production de Batgirl ne se poursuivrait pas. Ainsi, le projet ne sera jamais terminé et donc ni diffusé sur HBO Max ni sur grand écran. Vous pouvez donc normalement dire adieu au long-métrage de Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui mettait en scène Leslie Grace dans le rôle-titre, Brendan Fraser ou encore Michael Keaton. Scoob! Holiday Haunt?, suite de SCOOBY!, aurait aussi vu sa production arrêtée nette.

Les journalistes de Deadline estiment que ces décisions lapidaires sont dues à un changement de stratégie de Warner Bros. Discovery, qui ne souhaiterait tout simplement plus injecter de gros budget dans des blockbusters en streaming, préférant consolider sa base d'abonnés d'autres manières. Et plutôt que d'habituer les abonnés à des longs-métrages comme Batgirl, dont le financement total devait avoisiner les 70 millions de dollars, le projet aurait été mis au placard...

