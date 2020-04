CINEMA : J. J. Abrams sur une série Justice League Dark et un spin-off de Shining pour HBO Max

J. J. Abrams est désormais un réalisateur reconnu, lui qui est passé derrière la caméra pour Super 8, Star Trek, Star Wars : Le Réveil de la Force et L'Ascension de Skywalker. Mais il est avant tout un producteur à succès via sa société Bad Robot avec sa comparse Katie McGrath, sur des projets comme Lost, Fringe, Person of Interest ou Westworld.

Ces prochaines années, ses créations vont être attachées à WarnerMedia, qui détient Warner Bros. Pictures et HBO, avec qui il a signé un contrat de 250 millions de dollars. Le partenariat entre les deux parties commencent à prendre forme cette semaine avec l'annonce de trois séries à destination exclusive de HBO Max, la plateforme de SVOD seulement disponible en Amérique du Nord.



La plus curieuse est Duster, co-scénarisée par J. J. Abrams et LaToya Morgan (The Walking Dead). Elle prendra place dans le Sud-Ouest des États-Unis dans les années 70, et tournera autour d'un pilote spécialiste des évasions au service d'un syndicat du crime béliqueux.

Il y a sinon dans les tuyaux Overlook, qui n'est autre qu'un spin-off original de Shining, nous contant des histoires du mystérieux hôtel popularisé par le film de Stanley Kubrick. Le projet sera donc basé sur le bâtiment imaginé par Stephen King, dont l'univers n'est pas étrangé à Abrams : il a déjà adapté 22.11.63 et Castle Rock sur le petit écran la décennie passée. Dustin Thomason et Scott Brown, co-créateur et co-producteur exécutif de Castle Rock, seraient d'ailleurs en discussion pour assurer le scénario.

Le troisième et dernier projet confirmé n'est autre qu'une adaptation de Justice League Dark, la licence de DC Comics née en 2011. Là, aucune information n'est connue, ni aucune partie de l'équipe technique, mais la simple idée de transformer le récit de la Ligue des Ténèbres en feuilleton devrait intéresser les fans. Qui de Batman, Deadman, John Constantine, Zatanna, Shade, Madame Xanadu et des autres membres de l'escouade apparaîtront dans la série ? La question reste en suspens.

« Quel début incroyable pour notre association avec l'équipe Bad Robot, incroyablement imaginative, sous la direction de J. J. et Katie », a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu et président de HBO Max, TNT, TBS et truTV. « Quoi de mieux qu'une idée originale de J. J. et Warner Bros. qui les lancent sur les franchises emblématiques de Stephen King et de l'univers DC afin de fournir plus de programmations incontournables sur HBO Max. »

Les projets n'en sont qu'à leurs balbutiements, mais si vous aimez la « patte à J. J. », l'univers de Stephen King et les séries DC Comics, il va falloir surveiller tout cela de près.