Amazon Luna : le service de cloud gaming officialisé, tous les détails sur le prix, la manette et les abonnements !

Amazon tenait ce soir une conférence pour parler du futur de ses assistants Echo et Alexa. Et, surprise, il a aussi profité de cette présentation pour introduire de manière très concrète son projet de service de cloud gaming, anciennement connu sous le nom de code Project Tempo. Nous y sommes : dites bonjour à Amazon Luna.

Concrètement, Luna est un concurrent direct de Stadia. Il s'agit d'une plateforme de cloud gaming accessible sur Fire TV, PC, Mac et iOS (plus tard sur Android), ainsi que Chrome via un ordinateur personnel et Safari via un iPhone ou un iPad, sans nécessiter d'installer autre chose que l'application dédiée sur les plateformes qui le demandent.

Tout un catalogue de jeux est accessible via l'abonnement Luna+, proposé à 5,99 € durant la période d'accès anticipé, pour le moment seulement disponible aux États-Unis et sur invitation, en s'inscrivant par mail sur le site dédié. Le tarif augmentera lors du passage à la version commerciale, et les abonnés auront un préavis de 30 jours pour prolonger leur souscription ou non. Les jeux pourront tourner jusqu'en 1080p à 60 fps, et certains pourront même être affichés en 4K. Et il y a du beau monde, car des titres comme Control, Resident Evil VII, Metro Exodus et des dizaines d'autres sont jouables dès le lancement, et davantage arriveront prochainement.

Mais ce ne sera pas le seul abonnement proposé, car il sera possible de cumuler Luna+ avec Ubisoft Channel, qui lui donne accès à des jeux récents et appréciés signés Ubisoft, potentiellement proposés en 4K et avec leur meilleure édition. L'offre n'étant pas encore accessible, son modèle économique est encore inconnu. Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals: Fenyx Rising devraient ainsi être jouable sans autres frais que ceux de l'abonnement dès le jour de leur sortie. À priori, il n'y aura pas de version gratuite avec des jeux à acheter plein pot comme sur Stadia, en tout cas pour le moment, mais d'autres « chaînes » payantes du genre seront proposées.

Amazon Luna sera jouable avec une DualShock 4, la manette de la Xbox One, un combo clavier-souris, et surtout la manette Luna. Comme avec celle de Stadia, un périphérique officiel utilisable en USB ou en Bluetooth vendu 49,99 €. Son intérêt est qu'il est compatible avec la technologie Cloud Direct, réduisant sa latence d'une plage de 17 à 30 ms sur PC, Fire TV et Mac par rapport à une simple connexion Bluetooth. Il permet aussi de se connecter rapidement au cloud et de changer facilement d'écran, et répond aux commandes vocales d'Alexa. Ajoutez à Luna une forte intégration avec Twitch, que ce soit pour lancer des jeux streamés ou regarder des streams via l'interface, et vous obtenez une belle petite bête, qui ne révolutionne pas non plus les bases posées par Stadia et le Xbox Game Pass Ultimate.

Maintenant que vous savez tout sur cet Amazon Luna, a-t-il les atouts suffisant pour vous faire passer au cloud gaming ? La concurrence a en tout cas du mouron à se faire face à cet ogre qui arrive avec de beaux atouts de son côté.