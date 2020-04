Amazon travaille sur Project Tempo, une plateforme en cloud qui veut concurrencer Stadia

À l'occasion de l'arrivée des deux prochains gros jeux d'Amazon Game Studios, que sont Crucible et New World, le New York Times a pu s'entretenir avec Mike Frazzini, vice-président de la branche jeu vidéo du géant américain. Et au détour de l'article qui parle de la stratégie d'Amazon pour se faire une place dans le marché du jeu vidéo, il a évoqué comment il voulait booster Twitch avec des expériences interactives.

Nous aimons cette idée que vous avez un joueur, un streameur et un spectateur partageant tous cet environnement interactif synchrone de Twitch.

Sans trop rentrer davantage dans les détails, Amazon confirme qu'il devrait inclure ces fonctionnalités permettant aux streameurs de jouer avec leurs abonnés sur Twitch cet été. La nouveauté n'est d'ailleurs pas sans rappeler Crowd Play, une fonction sensée arriver sur Stadia, mais qui se fait encore attendre. En parlant de Stadia, Amazon va aussi essayer de marcher sur ses plates-bandes, car il a actuellement un projet de cloud gaming dans ses cartons. Il est mentionné pour la première officiellement par les journalistes, et son nom de code est Project Tempo.

Photographie de Mike Frazzini par le New York Times

Le New York Times n'a visiblement pas plus d'informations au sujet de cette initiative que son intitulé, et se contente sinon de rappeler des rumeurs qui l'ont entouré ces dernières semaines. Plusieurs informateurs avaient en effet évoqué un lancement d'une première version d'une console en cloud en 2020, mais le calendrier pourrait avoir évolué avec la situation actuelle. Entre ses jeux vidéo, Twitch et désormais Project Tempo, Amazon devrait plus que jamais avoir une place importante sur le marché du jeu vidéo ces prochaines années.