Twitch : c'est l'hécatombe pour la plateforme de streaming d'Amazon

Twitch reste la plateforme reine pour les créateurs de contenu live, le service de streaming d'Amazon n'a pas tremblé face à la concurrence (Facebook Gaming, Youtube Gaming et autres), mais tout n'est pas rose non plus, entre la montée de Kick, des règles qui changent tout le temps et les modifications des programmes de partenariat (et donc les revenus).

Pour commencer l'année, Twitch annonce une bien triste nouvelle pour ses employés. À l'instar des studios d'édition et de développement de jeux vidéo, Twitch licencie, et pas qu'un peu. Dans un communiqué, le CEO Dan Clancy annonce le licenciement de plus de 500 employés de Twitch, soit environ 35 % des effectifs de la firme. Pour rappel, Twitch a notamment fermé l'année dernière sa branche en Corée du Sud, où l'infrastructure réseau coûtait trop cher, ce sont au total près de 1 000 employés qui ont perdu leur emploi en un an.

Dans son communiqué, Dan Clancy explique que Twitch disposait de plus d'employés qu'il ne pouvait se le permettre et devait donc réduire sa masse salariale, rappelant au passage que la plateforme de streaming a reversé plus d'un milliard de dollars aux streamers. Une restructuration qui laisse quand même un demi-millier d'employés sur le carreau.

