Twitch : deux stars de la plateforme signent de nouveaux contrats d'exclusivité

Ces derniers mois, les plateformes de streaming de jeux vidéo se sont déclaré la guerre à coup de contrats pour s'attribuer les faveurs des diffuseurs les plus en vue. Mixer avait ouvert les hostilités en ravissant Ninja à Twitch, mais YouTube Gaming s'est aussi offert les services de quelques streameurs populaires.

Histoire de ne pas se laisser dépasser par les évènements et garder son statut de leader incontesté, Twitch a sorti le carnet de chèques pour garder de gros noms dans son écurie, à l'instar de DrLupo, TimTheTatman et Lirik. Ces derniers jours, Amazon a annoncé que deux gros noms allaient voir leur contrat en cours prolongé de plusieurs années. D'un côté, il y a Imane Anys dit Pokimane, qui vient de dépasser les 4 millions d'abonnés sur Twitch, et qui est aussi une star sur YouTube et les réseaux sociaux. Elle va donc pouvoir continuer à diffuser ses parties sur League of Legends, Fortnite et compagnie sans changer les habitudes de sa communauté.

Depuis que j'ai commencé ma carrière de joueur sur Twitch il y a six ans, la plateforme m'a donné une telle opportunité incroyable de créer du contenu et de me connecter avec des gens du monde entier. La communauté de streameurs sur Twitch, ainsi que la communauté que j'ai bâtie autour de ma chaîne ont toutes deux beaucoup d'importance pour moi. Je veux continuer à avoir un impact durable sur le monde de la diffusion en direct, et je crois vraiment qu'aucun autre endroit ne dispose de l'infrastructure et des outils qui me permettront de le faire.

L'autre streameur possède aussi plus de quatre millions de followers, et est une figure nettement plus controversée. Il s'agit du fantasque Dr Disrespect, de son vrai nom Guy Beahm, connu pour ses parties endiablées de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Il s'engage également pour plusieurs années avec Twitch, mais n'apparaîtra pas que sur le site pour autant : il a récemment lancé la production d'une série animée autour de son personnage avec Skybound Entertainment. Comme toujours, ni la durée ni les montants de ses partenariats n'ont été révélés, et ne le seront probablement jamais, mais nous pouvons imaginer que ces derniers se chiffrent en millions de dollars.

