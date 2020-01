YouTube Gaming : trois stars de la plateforme signent un contrat d'exclusivité et disent au revoir à Twitch

L'exode des créateurs de contenu de Twitch vers d'autres plateformes continue, et ce n'est pas vraiment dû à des divergences créatives avec le site d'Amazon. Mixer avait déjà frappé fort en signant des contrats d'exclusivité avec Ninja et Shroud, entre autres, et c'est désormais au tour de YouTube Gaming d'accélérer l'offensive.

YouTube vient de signer un contrat d'exclusivité avec trois grands noms anglophones du streaming : Lannan Elliott dit LazarBeam, Elliott Watkins dit Muselk et Rachell Hofstetter dit Valkyrae. La particularité de l'opération, c'est que ces personnalités, à l'exception peut-être de la dernière, ne sont pas des adeptes majoritaires de Twitch, loin de là : avec 120 000, 420 000 et 945 000 followers contre 12,3 millions, 8,15 millions et 837 000 abonnés sur YouTube, ils sont surtout de fervents défenseurs de la plateforme de Google. Désormais, ils se concentreront uniquement sur cette dernière, où ils streameront leurs parties de Fortnite, le titre qui les a tous aidés à gagner en popularité, ou autres.

« Le jeu vidéo sur YouTube vient de connaître sa meilleure année à ce jour. Nous avons vu plus de 35 millions de personnes uploader une vidéo de jeu en 2019, nous avons eu des événements de diffusion en direct comme la fin du Chapitre 1 de Fortnite, où plus de 4 millions de personnes se sont connectées, et nous avons ajouté des créateurs incroyables comme Lachlan et CouRage à notre liste toujours croissante de streameurs exclusifs. », a déclaré Ryan Wyatt, responsable des jeux sur YouTube. « Chaque créateur de jeux, quel que soit l'endroit où il stream, est un créateur de contenu sur YouTube, et nous sommes fiers d'être le berceau du meilleur contenu de jeu vidéo au monde. 2020 devrait être encore meilleur que 2019 avec le contenu passionnant qui viendra de la part de LazarBeam, Muselk et Valkyrae. Nous sommes ravis de les voir faire partie de notre grande famille de streameurs. »

La plateforme n'en est pas à sa première initiative du genre, Jack Dunlop dit CouRage et Lachlan Power ayant déjà fait le voyage de Twitch vers YouTube Gaming pour des raisons similaires en fin d'année dernière. Seul le temps dira si ces contrats d'exclusivité amèneront effectivement les spectateurs à changer de plateforme, ou s'ils préféreront plutôt rester sur Twitch avec d'autres streameurs.

