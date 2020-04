Facebook Gaming : une application iOS et Android pour faire face à Twitch et YouTube Gaming

Aujourd'hui, c'est Twitch qui domine le milieu du streaming, mais la plateforme d'Amazon a de la concurrence, YouTube Gaming grimpe doucement, mais sûrement, en popularité, tandis que Microsoft sort le chéquier pour attirer les vidéastes sur Mixer. De son côté, Facebook Gaming peine à attirer du monde, mais le réseau social n'a pas dit son dernier mot.

L'équipe de Mark Zuckerberg vient en effet de lancer aujourd'hui sur Android Facebook Gaming, une application pour mobiles entièrement dédiée au streaming, et qui arrivera très prochainement sur iOS. Contrairement aux concurrents, Facebook veut ici que les spectateurs soient plongés dans le streaming, pas question d'ouvrir un onglet et de l'oublier dans un coin comme pour Twitch ou YouTube Gaming, l'application Facebook Gaming doit ici rester ouverte pour être fonctionnelle (comme la plupart des applications mobiles, donc). L'idée est clairement de mettre en avant les jeux mobiles, pas besoin de matériel spécial pour partager ses parties de Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ou Candy Crush Saga. Les créateurs de Facebook Gaming sont par ailleurs tout fiers d'annoncer que l'application ne comporte aucune publicité, et elle est totalement gratuite. Pour le financement, les spectateurs peuvent acheter des « stars » et les offrir aux vidéastes, Facebook Gaming prendra un pourcentage sur l'argent des ventes, un peu comme les « bits » de Twitch.

L'application Facebook Gaming est à télécharger dès maintenant sur le Google Play Store, et devrait arriver très prochainement sur l'App Store. Un compte Facebook est évidemment nécessaire, mais au moins, vous n'aurez que du jeu vidéo sur l'application, pas les posts ennuyants des lointains cousins.