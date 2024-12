Nikoderiko : le super jeu de plateforme sur notre chaîne Twitch ces prochains jours

Nikoderiko est un jeu de plateforme qui ne réinvente pas la roue, mais qui s'inspire des plus grands. Donkey Kong, Crash Bandicoot, Rayman et bien d'autres, le gameplay est très solide. Nous vous proposons de découvrir le jeu en stream sur notre chaîne Twitch à partir de 16h, avec à la manette Ghost et Johnyboy. Zelda est également au planning, Johnyboy rattrappe son retard sur les derniers jeux de la licence. Vous pouvez le retrouver tous les matins de la semaine à partir de 9h.

Nikoderiko propose du nouveau avec de l'ancien, grâce à un jeu de plateforme inspiré des meilleurs du genre !

