Assassin's Creed Shadows : suite aux fuites du premier Passe de combat de l'Animus Hub, Ubisoft rassure les joueurs

Actuellement, nous pourrions déjà être en train de jouer à Assassin's Creed Shadows s'il n'avait pas été reporté au 14 février 2025, une bonne décision de la part d'Ubisoft puisque les développeurs espéraient apparemment que cela arrive, ce qui ne pourra qu'être bénéfique pour les joueurs au final. Son Season Pass a été annulé dans la foulée et sa première extension sera au passage offerte, mais l'éditeur ne devrait cependant pas passer à côté des microtransactions implémentées depuis de nombreux épisodes avec notamment le Magasin de l'Animus. Toutefois, ce n'est pas directement cet élément qui a fait parler de lui ces derniers jours, mais d'autres aspects de la monétisation du futur hub de la licence anciennement connu sous le nom d'Assassin's Creed Infinity. Son existence avait officiellement été dévoilée en septembre 2022 et ce ne sont que des rumeurs qui ont depuis suivi. Ainsi, en début d'année, Tom Henderson rapportait qu'il inclurait une boutique avec des éléments cosmétiques, qui pourrait donc prendre le relais des précédentes. Après tout, si jamais cela permet d'avoir accès aux skins dans tous les jeux, le consommateur pourrait en sortir gagnant d'une certaine manière (oui, le mieux serait de pouvoir tout débloquer en jouant, mais cette époque est hélas révolue). Il évoquait également l'inclusion de mini Passes de combat avec du contenu narratif, de quoi faire grincer des dents une bonne partie de la communauté, bien que l'idée d'avoir un flot de contenus régulier pour nous immerger dans cet univers ne nous déplaise pas sur le papier. Depuis, un changement de nom a été opéré, puisque cet équivalent au Call of Duty HQ se nommera Animus Hub. Prévu pour un lancement en même temps que AC Shadows, une partie de son contenu a fuité, visuels à l'appui, qui ont pour la plupart été supprimés de la Toile depuis (DMCA), non sans créer quelques remous, obligeant ainsi l'éditeur à s'exprimer.

C'est un utilisateur baptisé Thorites qui a partagé de nombreux visuels, dont seuls deux ont survécu, le premier montrant l'avatar de Yasuke dans la zone de chargement de l'Animus Hub et le deuxième le design des Pièces Isu (Isu coins en anglais), qui ressemblent aux Crédits Helix et serviront de monnaie échangeable au sein de cet environnement virtuel, pouvant être gagnées en jouant. Nous devrions donc avoir affaire à une recette classique d'un jeu live service aka GaaS, avec une Saison 1 intitulée Eye in the Dark (« Un oeil dans l'obscurité » ou quelque chose du genre) disposant d'un Pass de combat composé de 20 niveaux permettant d'acquérir un total de 9 050 Pièces Isu, mais aussi 22 exemplaires de deux autres types de matériaux appelés Tatara Coal (littéralement Charbon de tatara, qui est un type de fourneau japonais) et Lacquered Metal (du Métal laqué).

Le plus intéressant, ce sont évidemment les éléments cosmétiques, dont nous avons pu avoir une confirmation visuelle et qui sont dans l'ensemble assez stylés. À priori, les habituels Crédits Helix seraient donc toujours utilisés et nous pourrions acheter des apparences pour les membres de notre réseau d'espions, ici basées sur le feu. Les animaux évoqués sont quant à eux un chiot bleu, un chaton rose, un faon vert et un marcassin jaune. Certains éléments étaient eux déjà connus, comme les différents packs Sekiryū (l'illustration ci-dessus), qui devraient donc pouvoir être achetés séparément. Il devrait aussi y avoir des partenariats avec Red Bull, VISA, Intel et BAPE (A BATHING APE, une marque de luxe japonaise) proposant des babioles et éléments de décoration pour le Repaire...

Éléments cosmétiques du Passe de combat de la Saison 1 Cerulean Nexus (lame bleue à une main) et Cerulean Glitch (fourreau) - La lumière bleue de ces lames semble provenir d'un point lointain dans le temps, mais leur impact est intemporel.

Cerulean Guise Hood (tête) et Cerulean Guise Kosode (tenue) - Disparaissez dans un bleu azur profond avec cette tenue complexe.

Cerulean Puzzle Trinket (babiole). Autres packs Pack de personnages Kagutsuchi Shinobi (500 Crédits Helix) Tenue Oniyuri Kagutsuchi Shinobi.

Tenue Gennojo Kagutsuchi Shinobi.

Tenue Yagoro Kagutsuchi Shinobi.

Tenue Yaya Kagutsuchi Shinobi.

Tenue Ibuki Kagutsuchi Shinobi.

Tenue Katsuhime Kagutsuchi Shinobi. Pack d'armes Sekiryū (600 Crédits Helix) Griffe du dragon pour Yasuke.

Œil du dragon pour Naoe. Monture Bête Sekiryū (2 850 Pièces Isu) Animal de compagnie des quatre saisons d'été (Four Seasons Summer) (300 Crédits Helix) Un animal de compagnie (aléatoire ?). Accessoire renard Sakura pour le Repaire Pack d'armes Sakura

Tom Henderson a de son côté ajouté avoir eu connaissance de trois autres Passes de combat nommés The Hidden Network, The Last Ronin et In The Shadows, chacun constitué de 20 niveaux.

Le leaker d'origine sur Discord avait par ailleurs trouvé une référence à un « Pass Premium Y1S1 », qui laissait donc penser que rien ne serait gratuit, sauf que ce ne sera apparemment pas le cas. C'est sur le Reddit de la licence qu'un représentant d'Ubisoft a pris la parole afin de rassurer les joueurs :

Bonjour à tous. Nous avons appris que des rumeurs inexactes circulaient en ligne concernant le futur Animus Hub (ex-nom de code Infinity). Nous voulions profiter de cette occasion pour clarifier les choses : Toutes les récompenses disponibles dans l'Animus Hub seront entièrement gratuites ;

; Il n'y a pas d'abonnement payant ni de Passe de combat payant dans l'Animus Hub ;

; Les joueurs auront accès au contenu régulier et aux missions sans frais supplémentaires. Nous dévoilerons plus de détails à ce sujet à l'approche du lancement d'Assassin's Creed Shadows. Merci !

Le contenu jouable et les récompenses ne seront donc pas payants, mais vous noterez qu'il n'est pas fait mention des microtransactions. Après tout, si cela permet d'avoir des ajouts gratuits réguliers... il faut bien payer le travail des développeurs et rien n'oblige à craquer. À voir si un équivalent à la Boutique des Mille Regards de Reda permettra de les obtenir juste en jouant. Il y a également fort à parier que les éléments de ces saisons ne seront disponibles qu'en temps limité, à moins d'une bonne surprise, histoire de faire revenir régulièrement les joueurs. Si tel est le cas, nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas du contenu narratif important, qui serait alors perdu à jamais une fois sa période de disponibilité passée.

Bref, vivement l'approche du lancement pour que nous en sachions enfin davantage à propos de cet Animus Hub et de sa dynamique avec Assassin's Creed Shadows. Vous pouvez précommander ce dernier au prix de 69,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.



