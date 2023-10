Assassin's Creed Mirage : déjà près de 55 € de DLC rajoutés, les mauvaises habitudes ne se perdent pas

Depuis ce jeudi 5 octobre, les joueurs du monde entier peuvent découvrir la jeunesse de Basim Ibn Is'haq dans Assassin's Creed Mirage, un épisode stand-alone pouvant parfaitement s'apprécier pour ce qu'il est et à la durée plus en phase avec les jeux d'antan. C'est pour cela qu'Ubisoft l'a vendu 49,99 €, avec une édition Deluxe rajoutant notamment un pack du même nom coûtant 9,99 € s'il est acheté séparément, donnant accès à des éléments cosmétiques et armes inspirés de Prince of Persia. Mais voilà, comme nous le soulignions dans notre test, le Magasin de l'Animus est de retour et nous avions aperçu deux autres packs nous faisant craindre le retour des microtransactions. Eh bien, pas de Crédits Hélix comme dans tous les jeux depuis Unity, mais différents packs sont bien en vente dans la boutique, qui redirige ensuite vers le PlayStation Store par exemple. C'est mieux, bien qu'il y ait de quoi grincer des dents quant au fait qu'Ubisoft a donc déjà ajouté 44,95 € de DLC au lancement...

Les artistes se sont fait plaisir avec des apparences que nous aurions préféré pouvoir débloquer en jouant, malgré le fait qu'elles soient fantaisistes pour certaines alors que le jeu ne s'y prête pas. Voici ce qui est mis en vente, visuels à l'appui :

Packs d'armes de foudre - 4,99 € Grondez comme le tonnerre en brandissant ces armes meurtrières et frappez l'ennemi à la vitesse de l'éclair. Épée foudroyante - Meutrière, précise et aux dégâts foudroyants. Avantage : chaque troisième attaque inflige 50 dégâts de foudre à 4 ennemis proches.

Dague foudroyante - Parfaitement équilibrée et chargée de foudre. Avantage : lorsque plus de 2 ennemis vous cernent, vos dégâts et votre résistance aux dégâts sont accrus de 50 %.

Pack Djinn - 9,99 € Habillez-vous en djinn et épuisez lentement vos adversaires en frôlant leurs veines de l'extrémité de vos lames empoisonnées. Tenue de djinn - Peur et malade proviennent d'anciens maux. Avantage : augmentation de 100 % des afflictions infligées aux ennemis.

Épée de djinn - Le pouvoir meurtrier du djinn allié à une épée. Avantage : les attaques contre des ennemis atteints d'afflictions infligent +50 % de dégâts.

Dague de djinn - Elle a été imbibée du sang d'un esprit toxique. Avantage : parer un ennemi atteint d'une affliction prolonge celle-ci de 4 secondes.

Pack Démon de feu - 14,99 € Invoquez des monstres démoniaques venus des enfers en utilisant vos armes ardentes afin d'arracher l'âme de vos adversaires de leur poitrine. Tenue de démon de feu - Des démons de feu consument les corps brûlés. Avantage : la cible prend feu après un assassinat réussi et le cadavre est incinéré après un bref délai.

Initié d'Alamut - Rouge (teinture) - Personnalisation grise à touches rouge écarlate de la tenue d'initié d'Alamut.

Griffe de démon (épée) - Une griffe de démon décrite dans de très anciens livres. Avantage : attaquer des ennemis en feu enflamme l'arme pendant 10 secondes et peut les incendier.

Croc de démon (dague) - Fabriquée à partir du croc brûlant d'un démon ardent. Avantage : les parades incendient l'ennemi.

Simorgh (apparence d'Enkidu) - Ce dragon ailé est un redoutable compagnon aérien. Son poitrail brille d'une lueur si vive qu'on peut aisément le confondre avec le soleil.

Merthykhuwar (monture) - Redoutable et terrifiante monture tout droit sortie d'un cauchemar.

Pack Maître Assassin - 9,99 € « Depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. » Ces mots correspondent à l'esthétique de ces vêtements emblématiques d'Assassin. Habit dhahabi d'initié d'Alamut - Cette version raffinée de la tenue d'initié d'Alamut attire l'œil par la splendeur de ses broderies.

Habit dhahabi de Maître Assassin - Ces élégants vêtements de Maître Assassin distinguent leur porteur. Seul un combattant audacieux et impudent peut porter de tels atours en public.

Habit dhahabi de Roshan - Ce magnifique vêtement de cérémonie était porté par Maître Roshan en de rares occasions. La teinte de ses fils est un hommage aux dunes qui entourent Bagdad.

Habit dhahabi de Rayhan - Cet élégant vêtement appartenait à Maître Rayhan. Son esthétique fait revenir en mémoire les contes de l'enfance parlant d'étoiles luttant contre le ténébreux ciel nocturne.

Par ailleurs, un Pack de cartes est également disponible à 4,99 €, qui ajoute trois filtres de carte révélant les emplacements des trésors, livres perdus et énigmes... Sauf qu'un Cartographe existe en jeu dans la Ville ronde, vendant ce type de cartes pour chaque zone comme dans les précédents épisodes, bien qu'il faille récupérer des jetons d'érudit pour en faire l'acquisition, ce qui est déjà presque de l'arnaque étant donné que la grande majorité se trouve en jouant normalement. Bref, ne vous faites pas avoir !

Mise à jour (27/10/23) : un nouvel ensemble est disponible depuis peu dans la boutique, faisant monter le coût total en DLC à 54,94 €.

Pack Gardien - 9,99 € Gardez les secrets de la Première Civilisation profondément enfouis dans le sable en vous habillant en gardien du temple ancien. Habit de Gardien - Vêtements d'un lion ailé qui aurait été le protecteur d'un temple ancien, gardien des secrets de la Première Civilisation.

Lion de Mésopotamie (monture) - L'apparence de ce cheval lourdement caparaçonné permet de comprendre que les lions étaient probablement trop dangereux pour être domptés et montés.

