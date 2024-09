Assassin's Creed Shadows : le couperet tombe avec un inévitable report, Ubisoft annonce des changements drastiques

Rien ne va plus chez Ubisoft et le timing avec la révélation de Ghost of Yōtei du côté de Sucker Punch pourrait presque être vu comme la goutte de trop ayant mené à la décision que nous allons évoqué dans les lignes suivantes et qui concerne en priorité Assassin's Creed Shadows, dont la dernière apparition médiatique avant le cas présent remonte pour le coup à la vidéo du line-up des jeux optimisés pour PS5 Pro de la nuit dernière. Dès sa révélation en mai dernier, le fait d'avoir Yasuke en tant que l'un des deux protagonistes est mal passé auprès d'une frange de joueurs très vocale, malgré des explications historiques et l'aspect fictif, sortant le mot « woke » à toutes les sauces, un terme tellement usité que son sens en a perdu toute crédibilité et qui est loin de couvrir les multiples facteurs de réussite ou d'échec d'un jeu. Bref, ce détail a entre autres fini par obliger l'éditeur à pondre un message destiné à la communauté japonaise. Très discret dans sa communication alors que son lancement approchait, nous pensions à raison que l'approche du Tokyo Game Show 2024 serait l'occasion d'ouvrir les vannes jusqu'à ce début de semaine... En effet, Ubisoft a carrément annulé ce mardi sa participation en ligne au salon à la base prévue pour ce jeudi 26 septembre. Dans la foulée, Insider Gaming a révélé l'annulation de la preview du jeu par la presse... Ce fut déjà le cas par le passé pour Skull and Bones et l'histoire se répète donc, Assassin's Creed Shadows a été reporté, comme l'explique un message de Marc-Alexis Côté, le vice-président producteur de la licence.

L'équipe souhaite tout simplement prendre plus de temps pour peaufiner ce nouvel épisode et développer davantage certaines fonctionnalités. C'est pourquoi Assassin's Creed Shadows ne sortira pas le 15 novembre 2024 et sera désormais lancé le 14 février 2025. Espérons que ce soit alors l'amour fou entre les joueurs et le duo de protagonistes Naoe et Yasuke.

Mais s'il s'agissait d'un simple report habituel, nous n'aurions pas effectué un aussi long laïus avant d'arriver aux faits. En parallèle de cette prise de parole autour de la date, un communiqué a été diffusé, faisant suite à une réunion du conseil d'administration d'Ubisoft. Si vous suivez la Bourse, la chute de son action depuis cet été est assez catastrophique et il faut remonter à 2014 et les années antérieures pour retrouver une situation de la sorte. C'est dans ce contexte que les objectifs de résultats financiers ont été revus à la baisse pour l'année fiscale en cours. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les raisons derrière ce changement.

Le lancement de Star Wars Outlaws a été calamiteux en raison d'un problème de sauvegarde pour lequel la solution a été de demander aux joueurs de recommencer une partie, qui est survenu durant la phase d'Accès Anticipé de trois jours. De plus, les ventes au lancement ont été plus « légères » que prévu, une belle manière de dire qu'elles ont déçu. Cela a visiblement été le déclencheur de sacrés chamboulements en interne, donnant lieu à des mises à jour pour ce titre, avec la volonté d'engager un maximum de joueurs dessus sur la période des fêtes de fin d'année et sur le long terme.

Et cela va donc impacter Assassin's Creed Shadows, qualifié de plus grosse entrée de la franchise, alors qu'il est dit que son développement est déjà complété en termes de fonctionnalités. Outre la date déjà évoquée, Ubisoft va s'éloigner du modèle de Season Pass traditionnel. Cela se traduira par le fait que tous les joueurs auront accès au jeu le 14 février, alors qu'il devait y avoir là encore trois jours d'Accès Anticipé via les éditions Gold et Ultimate.

En plus de ça et sans réelle raison, la première extension va elle être offerte à toutes les personnes qui effectueront une précommande, tandis que les actuelles vont être annulées et remboursées sur les boutiques en ligne. C'est presque aussi généreux qu'à l'époque d'Assassin's Creed Unity dont le DLC Dead Kings avait fait office de dédommagement suite aux bugs à son lancement. Reste à voir ce qu'il va advenir des éditions collector auprès des revendeurs, car même si la composition va inévitablement varier, en sécuriser une n'a pas forcément été simple pour tout le monde... De plus, il sortira sur Steam en day one, en plus de l'Epic Games Store et de l'Ubisoft Store, ce qui devrait être la nouvelle norme, tandis que Star Wars Outlaws va y être lancé le 21 novembre.

Yves Guillemot a par ailleurs pris la parole, revenant notamment sur les accusations de promouvoir un agenda idéologique et annonçant un passage en revue de la société en vue de l'améliorer. Bon, à moins que cela soit effectué par une entité indépendante, difficile d'y voir là autre chose que de belles paroles, même si la mention des actionnaires fait clairement comprendre l'objectif.

Nos performances au deuxième trimestre n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a incités à remédier à ce problème rapidement et fermement, en mettant encore plus l'accent sur une approche centrée sur le joueur et le gameplay, ainsi qu'un engagement indéfectible envers la valeur à long terme de nos marques. Bien que les bénéfices tangibles de la transformation de l'entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie en nous concentrant sur deux secteurs verticaux clés – les aventures en monde ouvert et les expériences natives GaaS (jeux service, NDLR) – avec l'objectif de stimuler la croissance, la récurrence et la génération de robustes flux de trésorerie disponibles dans notre activité. À la lumière des défis récents, nous reconnaissons la nécessité d'une plus grande efficacité tout en satisfaisant les joueurs. En conséquence, au-delà des premières actions importantes à court terme entreprises, le Comité exécutif, sous la supervision du Conseil d'administration, lance une revue visant à améliorer encore notre exécution, notamment dans cette approche centrée sur les joueurs, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au bénéfice de nos parties intéressées et actionnaires. Enfin, permettez-moi d'aborder certains des commentaires polarisés qui ont récemment entouré Ubisoft. Je tiens à réaffirmer que nous sommes une entreprise axée sur le divertissement, qui crée des jeux pour le public le plus large possible, et que notre objectif n'est pas de promouvoir un agenda spécifique. Nous restons déterminés à créer des jeux pour les fans et les joueurs que tout le monde peut apprécier.

Est-ce que tout cela changera quoi que ce soit à la situation d'Ubisoft ? Seul le temps nous le dira. Davantage de détails concernant les mesures prises par l'éditeur seront détaillés le 30 octobre à l'annonce de ses résultats pour le 2e trimestre.

