Ubisoft continue de dégringoler en Bourse après une lettre ouverte d'un investisseur

Ubisoft et les galères, c'est une histoire qui date. Tout le monde se souvient du bras de fer entre le PDG Yves Guillemot et Vivendi, le studio avait réussi à se débarrasser de Vincent Bolloré, mais être coté en Bourse n'est pas de tout repos, surtout lorsque les jeux publiés ne rencontrent pas le succès attendu.

Ubisoft avait de grands espoirs pour Star Wars Outlaws, mais le jeu n'est pas une réussite et aucun chiffre de ventes n'a été dévoilé pour le moment, ce qui est souvent mauvais signe. Autre échec cette année, celui de XDefiant, le FPS multijoueur serait déjà en sursis... En Bourse, c'est donc la chute, l'action d'Ubisoft est à 13,64 €, c'est 11 % de moins que la semaine dernière, et surtout 51 % de moins que l'année dernière.

Histoire d'en rajouter une couche, le Slovaque Juraj Krupa d'AJ Investments vient de publier une lettre ouverte pour demander de gros changements au sein d'Ubisoft. Estimant que l'action du studio vaut normalement 40-45 €, il propose de privatiser Ubisoft, de lancer un processus de vente et d'écarter Yves Guillemot du poste de président-directeur général. Sans oublier d'optimiser les coûts pour être plus « agile et compétitif », ce qui passerait inévitablement par de nouveaux licenciements...

Précisons quand même qu'AJ Investments représente moins de 1 % du capital d'Ubisoft et ne semble pas vraiment connaître son sujet. Juraj Krupa évoque notamment dans la lettre ouverte des grosses franchises comme « Tommy Clancy's » au lieu de Tom Clancy's, « Crew » au lieu de The Crew, « Rainbow Six Siege » qui est un jeu à lui seul ou encore « Sprintel Cell » au lieu de Splinter Cell... Il va même jusqu'à déclarer que « Prince of Persia Lost Crown était OK, mais pas très impressionnant, car plus personne ne parle du jeu aujourd'hui ». Oui, c'est ce qui arrive en général avec les jeux solo, mais pour le coup, le titre d'Ubisoft Montpellier va avoir droit à un DLC plein de nouveautés la semaine prochaine.

Entre ces approximations et le fait qu'AJ Investments vient tout juste d'arriver dans le capital sans connaître réellement Ubisoft, il y a de fortes chances qu'Yves Guillemot ne tienne pas en compte de cette lettre ouverte. Mais elle peut également faire écho chez d'autres investisseurs plus importants. Depuis sa publication hier, Ubisoft joue au yo-yo à la bourse, ne dépassant jamais les 14 €, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Le studio d'origine bretonne va devoir cartonner avec ses prochains jeux pour redresser la barre. Assassin's Creed Shadows arrivera le 15 novembre prochain et est disponible en précommande en Édition Limitée contre 69,99 € sur Amazon.