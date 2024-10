RUMEUR sur Assassin's Creed Shadows : un mode de jeu introduit avec Unity ferait son retour

En novembre 2014 sortait Assassin's Creed Unity, épisode fort attendu à l'époque puisqu'il se déroulait à Paris au temps de la Révolution française. L'une de ses particularités mises en avant dès sa toute première vidéo de gameplay, c'était la présence d'un mode coopératif à quatre joueurs, une première pour la licence. Il avait également connu un léger report de deux semaines, ce qui ne l'avait pas empêché de sortir avec de nombreux soucis techniques ayant conduit Ubisoft à s'excuser en offrant l'extension Dead Kings. Cela ne vous rappelle rien ? Il faut croire que la vie est un éternel recommencement puisque 10 ans plus tard, Assassin's Creed Shadows semble marcher dans ses pas d'une certaine manière. Cet épisode qui mettra en scène une destination fort demandée par les joueurs à l'époque, à savoir le Japon féodal (en 1579 pour être précis), devait initialement voir le jour le 15 novembre prochain, mais a finalement été repoussé au 14 février 2025, un report que les développeurs ont apparemment demandé depuis un bon moment et qui n'aurait été autorisé que suite aux mauvais résultats de Star Wars Outlaws. De plus, Ubisoft va offrir la première extension qui devait être incluse dans le Season Pass. Difficile de nier les coïncidences et ce n'est pas terminé à en croire la nouvelle rumeur qui vient de sortir.

C'est encore une fois Tom Henderson qui vient titiller la matrice en rapportant de ses sources qu'Ubisoft serait actuellement en train de développer un mode coopératif pour Assassin's Creed Shadows ! Selon lui, il devrait sortir post-lancement et porterait le nom de code LEAGUE, mais n'aurait pour le moment aucune période de sortie fixée, le seul report du jeu ayant chamboulé l'intégralité du planning de développement de la licence, qui apparaît comme étant très chargé. Et avant que les joueurs sur la Toile ne sortent leurs théories du chapeau, il précise que le développement d'un tel mode était déjà en cours bien avant le report et n'est pas une réaction à ce dernier.

Il est surprenant que l'éditeur ait abandonné cette idée après Unity, tout comme le multijoueur qui n'a plus connu d'itération après Black Flag, même si avoir des jeux dont l'entièreté du contenu est accessible en solo n'est clairement pas un mal compte tenu des fermetures de serveurs... Nous passerons sur le fait que les évènements saisonniers de Valhalla ne soient plus accessibles, aussi moyens fussent-ils.

En revanche, aucun autre détail n'est donné concernant ce que pourrait être ce mode coop, Tom Henderson supposant simplement que nous pourrions voir Naoe et Yasuke combattre ensemble, ce qui serait après tout le plus logique en ayant deux personnages déjà jouables, mais nous pourrions tout aussi bien être surpris. Après tout, un jeu comme Ghost of Tsushima Legends nous faisait incarner quatre classes de personnages distincts de Jin Sakai. Oui, la comparaison était inévitable. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que la Boutique de l'Animus (ou quel que soit le nom de l'inévitable store rempli de microtransactions) tire parti d'un tel mode si nous disposons d'un avatar personnalisable.

Bref, pour le moment, wait & see.

