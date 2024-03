RUMEUR sur Assassin's Creed Jade : le jeu en Chine de Tencent pas près de sortir suite à un changement de stratégie

En septembre 2022, lors de la présentation pour les 15 ans d'Assassin's Creed, un ambitieux projet à destination des appareils sous Android et iOS avait été dévoilé, répondant alors au nom de Codename Jade. Celui qui se fait désormais tout simplement appeler Assassin's Creed Jade s'était montré l'année dernière au travers d'une bande-annonce cinématique et un trailer de gameplay à l'occasion du showcase de Level Infinite durant la gamescom, en plus d'avoir eu droit à des phases de test en bêta fermée. Depuis, c'est le calme plat. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas qui développe vraiment ce jeu pour le compte de Tencent, mais il y a apparemment eu du mouvement de ce côté à en croire une rumeur nous provenant de Reuters et qui ne fera pas plaisir aux joueurs l'attendant de pied ferme, s'il y en a.

À en croire l'article, selon trois sources familières avec le projet, Assassin's Creed Jade ne sortirait sans doute pas avant 2025 alors qu'il aurait dû voir le jour cette année. Bon, aucune période n'avait été dévoilée publiquement et les fans attendent surtout Assassin's Creed Codename Red, ce n'est donc pas très grave si tel est le cas. Il est toutefois intéressant de s'attarder sur les raisons qui pousseraient Tencent à reporter ce projet.

En effet, le géant chinois aurait décidé de changer d'approche en privilégiant son jeu mobile DreamStar, une sorte de clone de Fall Guys, redéployant sur ce dernier une centaine de développeurs travaillant alors sur Assassin's Creed Jade. La raison ne serait pas compliquée, puisque ce serait tout simplement pour contrer le jeu de son rival NetEase Eggy Party, qui là aussi fait fortement penser au titre de Mediatonic... Derrière cette guerre des party games, il est précisé que le développement d'un jeu sous licence tel que AC Jade ne rapporte clairement pas autant à l'éditeur chinois que s'il s'agissait de l'une de ses propriétés intellectuelles puisqu'il doit reverser des royalties sans parler du fait qu'un jeu sortant sur l'App Store d'Apple est taxé à 30 %... Et puisque à côté de ça, un jeu comme Eggy Party pour NetEase ou le célèbre Genshin Impact chez miHoYo rapportent énormément, il est facile de voir où sont placés les intérêts de Tencent.

Le Chief Strategy Officer James Mitchell a d'ailleurs déclaré la chose suivante alors que le rapport du quatrième trimestre fiscal de Tencent a vu un net déclin des ventes de jeu, mais rien concernant un changement de stratégie n'a été confirmé.

Nous nous concentrons sur moins de jeux à plus gros budget. En règle générale, nous cherchons à faire les plus gros paris sur des jeux qui itèrent sur une propriété intellectuelle à succès... ou sur des jeux qui itèrent autour d'un succès de jeu éprouvé dans une niche et les amènent à un marché plus grand public.

Bref, comme toujours, rien n'est vrai, tout est permis, mais il ne faudra pas s'étonner si la communication entourant Assassin's Creed Jade se fait encore discrète dans les mois à venir.

