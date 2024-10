RUMEUR sur Assassin's Creed Shadows : un report voulu par les employés et des changements prévus pour Yasuke

La semaine dernière n'a clairement pas été de tout report du côté d'Ubisoft, qui après avoir annulé son programme pour le Tokyo Game Show 2024 a dans la foulée annoncé le report d'Assassin's Creed Shadows du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. L'une des raisons avancées est le besoin d'avoir plus de temps pour peaufiner cet épisode au Japon et à en croire le toujours bien renseigné Tom Henderson lorsqu'il s'agit de la licence, ce serait clairement pour le mieux. En effet, il rapporte de ses sources que repousser le jeu aurait carrément été une forte demande en interne de la part des développeurs du projet depuis quelques mois déjà, une situation qui serait même remontée aux oreilles d'autres studios de la société. Si les responsables ont apparemment fait la sourde oreille jusqu'à ces derniers jours, c'est le lancement de Star Wars Outlaws qui aurait enfin permis de faire bouger les choses...

Ce titre développé par Massive Entertainment viendrait seulement de dépasser le million de copies vendues, tirant la sonnette d'alarme chez l'éditeur qui aurait donc réagi en permettant ce report et en remettant finalement à la vente en day one ses jeux sur Steam. Là encore, il s'agirait d'une demande que chaque équipe de développement tentait d'appuyer depuis des années. Rien qu'à ces quelques lignes, vous aurez sans doute compris que le gros problème viendrait donc de l'exécutif, comme bien trop souvent...

Pour en revenir à Assassin's Creed Shadows, l'article clarifie l'évidence, à savoir que Yasuke ne va évidemment pas être retiré. Ce n'est de toute manière pas en trois mois qu'un changement aussi radical aurait pu être effectué, encore moins pour satisfaire une certaine population de joueurs bruyants sur la Toile. À un moment, il faudrait peut-être comprendre que les personnages et situations d'Assassin's Creed sont purement fictionnels (même lorsqu'ils ont réellement existé) et s'inspirent très librement de ce que les historiens savent. Que les choix narratifs plaisent ou non ensuite, c'est autre chose, mais ce n'est qu'à la sortie que nous pourrons pleinement en juger. À ce sujet, les experts historiques ne seraient intervenus que bien plus tard qu'à l'accoutumée pour un tel projet, avec des soucis de mauvaise communication entre les équipes et économies réalisées au cours du processus de validation d'assets afin de respecter les échéances. Forcément, à imposer des délais trop courts et rogner sur les budgets, il ne faut pas s'attendre à ce que tout se passe bien.

Certaines inexactitudes bien réelles auraient d'ailleurs été relevées avant même la révélation du jeu en mai, notamment lors de playtests externes, et les nombreux retours provenant d'Internet, mais certains éléments seraient donc passés à travers les mailles du filet pour les raisons déjà citées. Quoi qu'il en soit, il devrait donc y avoir quelques changements concernant l'histoire de Yasuke et la manière dont il est représenté, mais il s'agit sans doute de détails, comme pour l'architecture. L'équipe tiendrait également à s'assurer que le jeu est bien ancré historiquement tout en faisant en sorte qu'il s'intègre à l'univers d'Assassin's Creed. Rien de nouveau sous le soleil de ce côté.

Enfin, le jeu ne serait pas actuellement à une étape de son développement où il serait prêt à sortir, d'où la nécessité et demande d'un report. Autrement dit, sans Star Wars Outlaws, nous aurions sans doute eu droit à un produit mal fini et rempli de bugs au lancement. Certains ajustements concernant des mécaniques de gameplay devraient toutefois prendre du temps à être intégrés. Espérons que trois mois soient suffisants, même s'il ne faut pas se voiler la face, il y aura forcément des soucis plus ou moins mineurs qui nécessiteront des patchs au fil des mois comme sur tous les précédents épisodes.

Assassin's Creed Shadows semble donc avoir une lourde pression sur ses épaules, mais ses précommandes auraient été assez solides pour un titre sortant uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. À voir si le report aura un impact négatif à ce sujet, mais le lancement sur Steam devrait bien aider à attirer davantage de joueurs.

