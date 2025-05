RUMEUR sur Assassin's Creed : pas moins de 9 jeux prévus pour ces six prochaines années !

Après deux reports, Assassin's Creed Shadows a enfin vu le jour en mars dernier et va sans surprise être soutenu par du contenu post-lancement, dont les premiers ajouts ont été détaillés cette semaine. Tom Henderson, qui depuis des années est une source fiable d'informations non officielles sur la licence, a fait le point sur ce qu'il sait des prochains jeux de la licence alors que la situation en interne chez Ubisoft est apparemment venue bouleverser quelque peu l'ensemble. Pour le moment, l'éditeur aurait ainsi un plan sur six ans avec pas moins de 9 nouveaux jeux qui sortiraient sur cette période. Vous avez dit overdose ? Avec l'Animus Hub, le but va être de proposer des expériences variées comme cela avait été statué dès son annonce, donc ce n'est finalement pas étonnant. De plus, Yves Guillemot confirmait en juin dernier qu'il fallait s'attendre à plusieurs remakes de jeux Assassin's Creed.

Par rapport à la liste de février 2024, il y a donc du changement, sans pour autant être trop surprenant. Le journaliste n'a pas voulu donner de dates puisque le lancement repoussé d'ACSh a bousculé le calendrier, mais compte tenu des éléments qu'il indique, nous nous permettons d'ajouter des périodes afin de rendre l'ensemble plus compréhensif et quelques autres informations. De toute manière, c'est évidemment à prendre avec des pincettes tant que rien n'a été officialisé.

Vous noterez que l'information du journal Les Échos comme quoi un DLC d'Assassin's Creed Mirage serait financé par l'Arabie saoudite ne se retrouve pas ici. Quant au jeu mobile pour Netflix, les déclarations d'Alain Tascan le mois dernier suggéraient qu'il n'est plus en développement, contrairement à la série live-action.

Assassin's Creed Shadows (sorti le 20 mars 2025) - Deux ans de contenu post-lancement :

(sorti le 20 mars 2025) - Deux ans de contenu post-lancement : Extension Traque sur Awaji (2025), Ubisoft Bordeaux ;

(2025), Ubisoft Bordeaux ;

Deuxième extension (?) - Le Season Pass en promettait deux avant d'être supprimé ;



Possible sortie sur Switch 2.

Assassin's Creed Jade (iOS, Android) (2025 ?) - Jeu se déroulant en 215 BCE en Chine, qui a eu droit à des bêtas fermées.

(iOS, Android) (2025 ?) - Jeu se déroulant en 215 BCE en Chine, qui a eu droit à des bêtas fermées. Remarque : il n'était apparemment plus une priorité de Tencent début 2024. Sortira-t-il finalement aussi sur consoles et PC ?

: il n'était apparemment plus une priorité de Tencent début 2024. Sortira-t-il finalement aussi sur consoles et PC ? Codename Invictus (2025 - 2026) - Jeu multijoueur inspiré par Fall Guys avec des matchs à 16 joueurs. S'il remplit les attentes, un support sur 5 ans avec des mises à jour est envisagé. En juillet 2024, Tom Henderson décrivait avoir vu des visuels montrant « six personnes en chacun pour soi sur une carte appelée Pompéi ».

(2025 - 2026) - Jeu multijoueur inspiré par Fall Guys avec des matchs à 16 joueurs. S'il remplit les attentes, un support sur 5 ans avec des mises à jour est envisagé. En juillet 2024, Tom Henderson décrivait avoir vu des visuels montrant « six personnes en chacun pour soi sur une carte appelée Pompéi ». Remarque : son game designer est Alexandre Poirier et son directeur associé Rene-Martin Pauze, d'Ubisoft Montréal.

: son game designer est Alexandre Poirier et son directeur associé Rene-Martin Pauze, d'Ubisoft Montréal. Obsidian / Assassin's Creed Black Flag Remake (2025 - 2026), Ubisoft Singapour - Refait à l'aide du nouveau moteur Anvil utilisé par Shadows. Sa sortie serait proche d'Invictus.

(2025 - 2026), Ubisoft Singapour - Refait à l'aide du nouveau moteur Anvil utilisé par Shadows. Sa sortie serait proche d'Invictus. Assassin's Creed Codename Hexe (2027), Ubisoft Montréal - Prévu pour sortir après la fin du support de Shadows avec un an de contenu post-lancement. Les indices lors de son annonce suggéraient comme thématique la chasse aux sorcières au 16e siècle au cœur du Saint-Empire romain germanique.

(2027), Ubisoft Montréal - Prévu pour sortir après la fin du support de Shadows avec un an de contenu post-lancement. Les indices lors de son annonce suggéraient comme thématique la chasse aux sorcières au 16e siècle au cœur du Saint-Empire romain germanique. Remarque : une rumeur évoquait la présence de capacités surnaturelles.

: une rumeur évoquait la présence de capacités surnaturelles. Scarlet (2028) - Le prochain gros RPG, prévu pour sortir après la fin du support de Codename Hexe. Son développement a été approuvé et il est entré en production. Il aurait lui aussi droit à deux ans de contenu post-lancement.

(2028) - Le prochain gros RPG, prévu pour sortir après la fin du support de Codename Hexe. Son développement a été approuvé et il est entré en production. Il aurait lui aussi droit à deux ans de contenu post-lancement. Remarque : il pourrait s'agit du projet anciennement connu sous l'appellation Nebula, par Ubisoft Sofia et prenant place en Inde, dans l'Empire aztèque et en Méditerranée. Nous devons notamment au studio Liberation, Rogue et l'extension L'Aube du Ragnarök. Malgré le talent de l'équipe, lui confier l'un des prochains projets majeurs nous semble assez curieux, au contraire d'un titre plus secondaire. Tant mieux pour les développeurs si tel est le cas.

: et prenant place en Inde, dans l'Empire aztèque et en Méditerranée. Nous devons notamment au studio Liberation, Rogue et l'extension L'Aube du Ragnarök. Malgré le talent de l'équipe, lui confier l'un des prochains projets majeurs nous semble assez curieux, au contraire d'un titre plus secondaire. Tant mieux pour les développeurs si tel est le cas. Stardust (2029) - Un deuxième remake qui entrerait en production après la sortie d'Obsidian.

(2029) - Un deuxième remake qui entrerait en production après la sortie d'Obsidian. Emerald (2029) - Autre jeu multijoueur qui s'il remplit les attentes aurait également droit à un support sur 5 ans avec des mises à jour. Il sortirait quelques mois après Stardust.

(2029) - Autre jeu multijoueur qui s'il remplit les attentes aurait également droit à un support sur 5 ans avec des mises à jour. Il sortirait quelques mois après Stardust. Remarque : il pourrait s'agir du free-to-play coopératif à 4 joueurs orienté PvE baptisé Raid, par Ubisoft Chengdu, ou d'Echoes par Ubisoft Annecy, l'un des deux passant donc à la trappe dans tous les cas.

: il pourrait s'agir du free-to-play coopératif à 4 joueurs orienté PvE baptisé Raid, par Ubisoft Chengdu, ou d'Echoes par Ubisoft Annecy, l'un des deux passant donc à la trappe dans tous les cas. RPG3 (2030) - Aucun nom de code pour le moment ni d'équipe associée ou thème, juste qu'il sortirait après les deux ans de support de Scarlet.

(2030) - Aucun nom de code pour le moment ni d'équipe associée ou thème, juste qu'il sortirait après les deux ans de support de Scarlet. Remake3 (2031) - Aucun nom de code pour le moment ni d'équipe associée, juste qu'il sortirait environ un an après RPG3.

Comme vous pouvez le constater, la stratégie d'Ubisoft semble claire sur la durée, à savoir proposer un gros Action-RPG inédit tous les deux ans (sauf Codename Hexe), avec entre temps un remake et un titre plus expérimental surfant davantage sur l'aspect multijoueur et live service. Outre l'augmentation des projets secondaires, ce ne serait donc pas pire qu'actuellement en termes de rythme. Notez qu'une nouvelle génération de hardware a toutes ses chances de sortir avant ou en même temps que Scarlet.

Avec Assassin's Creed II qui célèbrera ses 20 ans en 2029, de même pour Revelation en 2031 (oui, ça ne nous rajeunit pas...), nous verrions bien un remake en Italie regroupant ACII et Brotherhood d'un côté, puis un autre incluant l'aventure à Constantinople et le premier épisode de 2007 ensuite, ce dernier proposant pour rappel des phases de jeu nous faisant incarner Altaïr. Avec un peu d'imagination en termes de narration, le résultat pourrait être intéressant, évidemment en retirant la méta-histoire qui ne serait plus pertinente en l'état.

Bref, la poule aux œufs d'or de l'éditeur ne risque pas de s'arrêter de pondre de sitôt, tant mieux pour les fans qui en redemandent.

Actuellement, Assassin's Creed Shadows est vendu 62,99 € chez Gamesplanet ou à 66,99 € sur Amazon, voire 69,99 € chez Cdiscount ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon