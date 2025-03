Assassin's Creed Shadows : DLC Traque sur Awaji et autres nouveautés, à quoi s'attendre pour le contenu post-lancement ?

Maintenant qu'Assassin's Creed Shadows est disponible, ainsi que l'Animus Hub servant d'élément central aux futurs projets de la licence, et que le succès semble être au rendez-vous, il est temps de se pencher sur l'inévitable contenu post-lancement de cet épisode au Japon féodal. Initialement, lors de sa présentation en mai dernier, Ubisoft prévoyait un Season Pass qui fournirait deux extensions comme c'était devenu la norme depuis Origins. Mais avec la décision de reporter la sortie une première fois, l'éditeur a décidé d'offrir la première en guise de bonus de précommande (qui sera sinon payante) et donc de le supprimer. Depuis, les informations quant aux plans suivant la sortie ont volontairement été gardées assez floues, mais certains détails sont tout de même connus. Nous allons donc faire le point à ce sujet dans cet article, à commencer par Traque sur Awaji, un DLC développé par Ubisoft Bordeaux (Mirage et Valhalla : La colère des druides).

Les fuites étaient déjà passées par là, mais quelques éléments supplémentaires via le site officiel permettent de se faire une idée de ce à quoi il faut s'attendre lors de son arrivée plus tard en 2025.

Partez pour une nouvelle région singulière, l'île d'Awaji, un lieu empreint de mystère et de beauté. Partez en quête d'un trésor perdu tout en évitant les pièges et embuscades de nouveaux ennemis impitoyables. Frissonnez de tension tandis qu'une nouvelle faction vous traque et menace l'île mystérieuse d'Awaji. Maîtrisez le bō, une arme inédite pour Naoe, débloquez de nouveaux équipements, compétences et aptitudes, et profitez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire. Explorez une île mystérieuse Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure et accompagnez Naoe et Yasuke sur la mystérieuse île d'Awaji, dans la baie d'Osaka. Tandis que le duo explore cette nouvelle région à la recherche d'un trésor perdu, il sera traqué sans relâche par de nouveaux ennemis implacables. Mettre la main sur cet artefact (et ainsi protéger l'avenir du Japon) ne sera pas une mince affaire, avec tous les pièges et les embuscades tendus à nos protagonistes. Les traqueurs traqués Sur cette île, Naoe et Yasuke seront traqués sans relâche par une nouvelle faction : les Sanzoku Ippa. Déployez toute votre ruse, cachez-vous pour échapper à vos poursuivants, évitez les pièges et embuscades tendus par ces nouveaux ennemis impitoyables, et traquez-les à votre tour.

Comme nous l'avions déjà fait remarquer, cette fameuse île d'Awaji est déjà présente sur la carte dans la baie d'Osaka, mais située bien plus loin que les murs de l'Animus empêchant d'aller là où rien n'a été prévu pour le joueur. De là, plusieurs questions se posent. Est-ce que la zone sera accessible normalement à la sortie de l'extension ou disposera-t-elle d'une carte lui étant dédiée ? En effet, sa superficie telle que dépeinte actuellement n'est certes pas mauvaise (loin de là), mais n'équivaut qu'à environ la taille de Kyōto et ses alentours (nous avons mesuré), donc sans doute pas de quoi proposer autant d'heures d'aventure dans une région non urbanisée qui plus est (il n'y a qu'à voir les premières illustrations), à moins d'une surprise. Ce qui est sûr, c'est que nous pourrons naviguer aux alentours comme le montre la courte bande-annonce qui avait été partagée. Pour le coup, rien ne nous ferait plus plaisir que d'avoir tort. Nous sommes également curieux de savoir où l'arbre de compétence du Bō sera placé, l'ergonomie actuelle de l'écran des Maîtrises étant au top. Peut-être une section vers le bas puisque nous y naviguons à l'aide des flèches directionnelles, mais ce ne serait pas très visible et instinctif.

Vient ensuite la question de la temporalité de ce DLC et elle a d'ores et déjà trouvé réponse lors d'une interview auprès de Gamerant par l'intermédiaire du producteur créatif Jonathan Dumont et du directeur de jeu associé Simon Lemay-Comtois. Le ton de l'île sera ainsi plus « effrayant », de quoi rappeler ce qui a été fait avec l'Irlande par le studio français. Et contrairement aux extensions de Valhalla, il a été précisé qu'il s'agira d'une suite aux évènements principaux de Shadows ! Comme avec les contenus d'Odyssey qui enrichissaient clairement l'expérience, Ubisoft Québec ne déçoit pas dans son approche. Compte tenu du terme « artefact » utilisé, peut-être pouvons-nous espérer un quelconque lien avec les Isus cette fois (nous savons qu'un temple doit se trouver au Japon dans cette zone), même si la situation finale du jeu de base nous fait penser à autre chose (pas de spoiler ici, le jeu venant de sortir).

L'arme de mêlée qu'est le Bō modifiera le type de dégâts qu'infligera Naoe et ajoutera à son arsenal de nouvelles options non léthales. Quant aux Sanzoku Ippa, il s'agira d'une faction inédite (nous ne sommes plus à ça près) bien enracinée sur l'île et utilisant des méthodes similaires à celles des joueurs. Enfin, en plus de Traque sur Awaji, des évènements spéciaux et du contenu additionnel non précisé sont prévus et le studio compte surtout écouter la communauté et apporter des mises à jour améliorant la qualité de vie du jeu, effectuer des modifications de gameplay si nécessaire et ajouter des options. Bref, donner aux joueurs plus de ce qu'ils désirent. Avec une telle optique, les prochains mois devraient être fort intéressants.

Si vous souhaitez vous procurer Assassin's Creed Shadows, il est actuellement vendu 62,99 € chez Gamesplanet ou 69,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.



Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon