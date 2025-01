Assassin's Creed Shadows : déjà quelques détails en fuite pour la première extension

Ce jeudi, Ubisoft a une nouvelle fois repoussé le lancement d'Assassin's Creed Shadows, un mal pour un bien en espérant que ces quelques semaines de plus permettent aux développeurs de proposer une copie sans trop de problèmes techniques. Dans la foulée, la description de la page Steam du jeu a été modifiée, en anglais du moins, révélant des informations plutôt intéressantes concernant la première extension. Toutefois, ces éléments n'auraient visiblement pas dû apparaître de sitôt, car tout a été rechangé ce matin, en témoigne l'historique de SteamDB. Pour rappel, deux DLC scénarisés étaient à l'origine prévus dans le cadre d'un Season Pass avant que ce dernier ne soit annulé et que le contenu qui nous intéresse à présent soit offert aux joueurs effectuant une précommande.

Pour commencer, cette extension se nommera donc Claws of Awaji (« Les griffes d'Awaji »), sortira plus tard en 2025 et proposera 10 heures de contenu additionnel. Reste à voir si cela tient compte uniquement de la quête principale ou non. À l'époque, il était annoncé légèrement plus pour les deux premiers DLC de Valhalla, ce qui n'empêchait pas d'y passer bien plus de temps pour tout terminer en fonction de la manière de jouer. Un nouveau type d'arme y sera introduit, le Bō, un long bâton utilisé dans certains arts martiaux qui devrait plutôt se destiner à Naoe que Yasuke de prime abord. De nouvelles compétences et de l'équipement inédit seront aussi inclus. Quant à l'intrigue, il était simplement indiqué la chose suivante :

Ressentez la peur d'être traqué et menacé sur une île mystérieuse. Récupérez un trésor perdu tout en évitant les pièges et les embuscades de nouveaux ennemis mortels.

En effet, Awaji est une île située dans la mer intérieure de Seto (Seto naikai), au large de la baie d'Osaka entre Honshū et Shikoku auxquelles elle est reliée par deux grands ponts à notre époque. Nul doute que le château de Sumoto sera présent, sachant que les troupes d'Oda Nobunaga ont pris l'île durant la période couverte par le jeu et que l'un des généraux de ce dernier, Sengoku Hidehisa, y a été nommé daimyo, vivant alors dans l'édifice. De nombreux temples et sanctuaires sont également disséminés sur ces terres, rien de tel pour une histoire de trésor que nous imaginons évidemment être en lien avec les Isus.

Au passage, la carte du jeu qui avait été dévoilée dans la vidéo de l'édition collector du jeu (avant qu'elle ne soit mise en privé) montrait en bas à gauche une île qui est justement Awaji, de bonne taille, même si les différences avec la réalité sont notables, dont la distance par rapport à Shikoku.

Quoi qu'il en soit, espérons que cette fois les éléments scénaristiques de ces contenus additionnels n'ont pas été pensés pour s'insérer vers le début de l'aventure comme ceux de Valhalla, ce qui n'apportait rien à l'histoire d'Eivor pour ne pas spoiler. Compte tenu du fait que nous devons Assassin's Creed Odyssey à l'équipe d'Ubisoft Québec, il y a de quoi être optimiste. En octobre dernier, il avait été rapporté qu'un mode coopératif répondant au nom de code LEAGUE ferait également partie du contenu post-lancement.

La date de sortie d'Assassin's Creed Shadows est donc fixée au 20 mars 2025 et vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Ubisoft annonce de nouvelles mesures pour redresser la barre et ça se ressent en Bourse