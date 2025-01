Assassin's Creed Shadows pose un lapin aux joueurs, un nouveau report annoncé

Ces derniers mois ont été fort tumultueux pour Ubisoft et l'éditeur n'est clairement pas sorti d'affaire. Après un Star Wars Outlaws qui a peu convaincu, tout repose désormais sur les épaules d'Assassin's Creed Shadows et cela se ressent. En septembre, la décision avait été prise de repousser sa sortie du 15 novembre 2024 au 14 février 2025, un report de trois mois afin de permettre aux développeurs de le peaufiner, ce qu'ils désiraient depuis un moment. Dans la foulée, son Season Pass avait été annulé avec la promesse d'offrir à tous les joueurs la première extension prévue, tout en supprimant au passage les trois jours d'Accès Anticipé. Alors que l'échéance approche et que les informations inédites ont de quoi donner envie (nous y reviendrons ultérieurement), un nouveau rebondissement vient de frapper. Sortez vos agendas et revoyez votre programme pour la Saint-Valentin, car ce n'est pas en compagnie de Naoe et Yasuke que vous la passerez...

Assassin's Creed Shadows vient donc d'être à nouveau reporté, cette fois d'un bon mois, avec une nouvelle date de sortie calée au jeudi 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Steam), Mac, Amazon Luna et via Ubisoft+. Cette annonce survient à la suite d'un appel aux investisseurs, comme la dernière fois, et va donc permettre aux développeurs d'avoir davantage de temps pour incorporer les retours des joueurs, en témoigne le message ci-dessus de Marc-Alexis Coté.

Espérons que cette fois, ce soit la bonne, mais le contraire serait vraiment étonnant puisque l'année fiscale d'Ubisoft prendra fin le 31 mars. Davantage de pertes de revenus ne seraient clairement pas de bon augure pour l'éditeur.

Pour le coup, la fin de la vidéo teaser ci-dessous n'est plus correct, ce qui ne la rend pas moins intéressante. En effet, nous y voyons Naoe se tenant devant un mystérieux individu portant à la fois un sabre et une lame secrète ; Yasuke allongé au sol sous une pluie battante ; Oda Nobunaga se retournant face à un visiteur qui pourrait ou non être l'héroïne (même style de protections de jambes) ; un mur en pierre orné du logo des Assassins dans lequel une serrure est activée grâce à la lame ; un groupe de potentiels ennemis se profilant à l'horizon ; nos deux protagonistes et enfin un Templier, reconnaissable à sa croix. Bref, il y a tout pour être intrigué par son scénario et espérer en voir un tout petit peu plus d'ici la sortie.

