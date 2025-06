Assassin's Creed Shadows vient nous faire cauchemarder avec sa mise à jour 1.0.6

Une collaboration critique





Dans le cadre de son contenu post-lancement, Assassin's Creed Shadows avait déjà eu droit en mai à deux principales mises à jour. La 1.0.4 incluait notamment la série de quêtes Les œuvres de Luis Frois, tandis que la 1.0.5 proposait une collaboration avec Dead by Daylight et des améliorations pour le parkour. Depuis quelques jours, la version 1.0.6 a comme prévu été déployée, avec en point d'orgue la possibilité de recruter un nouvel allié, le Portugais Rufino, né d'un partenariat avec Critical Role. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont le personnage créé par Robbie Daymond a fini par devenir canon, une vidéo a été partagée pour l'occasion.

Un point sur les nouveautés





Quelques petits bémols sont toutefois à relever concernant l'ajout de Rufino et son contenu. Pour commencer, nous avons relevé un problème de synchronisation labiale durant une importante cinématique de la quête L'homme dans l'ombre. S'il n'y a rien à redire concernant les dialogues en japonais, les personnages présents n'ouvrent pas la bouche lorsqu'ils parlent en portugais. Avec certains gros plans sur leur visage, difficile de passer outre... Moins grave, mais un peu dommage, Rufino ne dispose d'aucun changement de tenu lorsqu'il est entraîné. D'ailleurs, les packs de cosmétiques payants de la boutique n'ont pas été mis à jour pour le prendre en compte et il n'est pas non affiché sur le tableau de la Ligue, n'étant présent que parmi les habitants de Settsu. La différence de traitement avec le reste du casting est donc notable.

Les amateurs de défi bien corsé peuvent désormais sélectionner la difficulté Cauchemar, tandis que les couvre-chefs peuvent apparaître dans la plupart des cinématiques, de quoi satisfaire les amateurs d'immersion. Par contre, avoir ajouté l'alarme des châteaux dans le monde ouvert nous apparaît comme vraiment dispensable, surtout en nous l'imposant à postériori. Il faut tout de même sacrément le vouloir pour la déclencher de cette manière. Un gros changement non mentionné a lui de quoi énerver, car le pourcentage de récupération de nos kunai sur les cadavres a bien diminué. Sur le coup, nous avons cru à un bug avant de voir le reste de la communauté s'en plaindre.

Les notes de patch de la version 1.06





Vous trouverez ci-dessous notre traduction du changelog de cette mise à jour 1.0.6.

Taille du patch PS5 : 6,265 Go

Xbox Series X|S : 19 Go

MAC : 9 Go

PC : 17 Go

Steam : 8,5 Go POINTS CLÉS DU PATCH COLLABORATIONS SPÉCIALES Critical Role Pour notre deuxième collaboration spéciale, nous nous sommes associés à Critical Role pour proposer ce nouveau contenu à Assassin's Creed Shadows. Il comprend une nouvelle quête gratuite intitulée Une rencontre décisive, un nouvel allié à recruter et un nouveau Trophée/Succès à ajouter à votre collection. Nouveau pack d'histoires gratuit : Une rencontre décisive Rufino, un vieil ami de Tomiko et Heiji, demande le remboursement d'une dette après avoir découvert une conspiration meurtrière. En tant qu'interprète, il a découvert des preuves qu'une organisation secrète engageait des assassins pour éliminer des roturiers influents. Il se tourne désormais vers Naoe et Yasuke pour les aider à arrêter ces tueurs. Conditions de déblocage : terminez La voie du forgeron et débloquez Yasuke comme personnage jouable. Cette quête débutera au Repaire. Récompense : nouvel allié basé sur la campagne one-shot de Critical Role, Rufino, interprété par Robbie Daymond (en anglais, NDLR). Vous recevrez également une bannière avec le logo de Critical Role au Repaire.

: nouvel allié basé sur la campagne one-shot de Critical Role, Rufino, interprété par Robbie Daymond (en anglais, NDLR). Vous recevrez également une bannière avec le logo de Critical Role au Repaire. Nouveau Trophée/Succès : « Coup critique ! », obtenu après avoir terminé la série de quêtes Une rencontre décisive. Grâce à cette collaboration, nous lançons également un pack d'armes Critical Role inspiré de cet univers, disponible à l'achat dans la boutique du jeu ! Ce pack comprend deux armes pour les deux personnages : un tantō et un katana pour Naoe, un kanabo et un teppō pour Yasuke. NOUVEAU NIVEAU DE DIFFICULTÉ CAUCHEMAR Nous ajoutons un nouveau niveau de difficulté (Cauchemar) qui ajoutera des défis supplémentaires à votre aventure. Ce mode impactera à la fois le combat et la furtivité, exigeant une planification tactique plus poussée et une plus grande attention à votre environnement. Préparez-vous à affronter des ennemis plus coriaces et à vivre une expérience plus intense. Voici un aperçu des changements attendus avec cette nouvelle difficulté : Les options défensives des joueurs sont moins efficaces et les ennemis infligent davantage de dégâts à tous les niveaux :

Par exemple, les parades nécessitent désormais un timing parfait pour dévier le coup ; des parades imparfaites ne bloqueront que partiellement les dégâts.

L'IA ennemie est plus intelligente, rapide et agressive dans diverses circonstances, y compris la détection :

Par exemple, même accroupie, Naoe émet désormais des bruits ! Et même dans l'ombre, elle est visible en mouvement !



Par exemple, les ennemis ne deviennent plus vulnérables aux esquives ou aux parades ; seules les compétences peuvent les rendre vulnérables.

Les ressources de combat (comme l'adrénaline, les rations et les objets shinobi) sont plus difficiles à obtenir, ce qui rend leur utilisation encore plus vitale. Ceci n'est qu'un aperçu de l'impact de ce nouveau niveau de difficulté sur le jeu. ACTIVER/DÉSACTIVER LES COUVRE-CHEFS DANS LES CINÉMATIQUES Nous sommes ravis de vous présenter une fonctionnalité très demandée : les joueurs peuvent désormais choisir d'afficher leur couvre-chef, qu'il s'agisse d'une capuche, d'un casque, d'un bandeau ou autre, pendant les cinématiques. Votre style peut désormais transparaître dans les dialogues ! Cette option est disponible dans les paramètres du jeu. Notez que les couvre-chefs ne seront pas affichés dans les cinématiques ni dans certaines situations spécifiques où une règle outrepasse ce paramètre (cinématiques spécifiques aux romances). EFFETS VISUELS Les joueurs peuvent désormais activer/désactiver certains effets visuels pour personnaliser davantage leur expérience. Parmi ces effets, on retrouve la possibilité de masquer ou d'afficher le butin sur les cadavres, la dernière position connue du joueur, les indicateurs d'attaques spéciales des ennemis, et bien plus encore. Tout cela sera accessible depuis le menu des options de l'interface. ALARME EN MONDE OUVERT Nous avons étendu le système d'alerte régionale disponible dans les châteaux à toute la province. Désormais, en attaquant de manière répétée des civils ou des unités militaires à l'extérieur des châteaux, l'alarme peut être déclenchée et un groupe de Gardiens vous traquera dans le monde. PRÉRÉGLAGES DE CAMÉRA POUR CHEVAUX

Vous pouvez désormais basculer entre 3 préréglages de caméra différents lorsque vous montez sur votre monture (maintenez le bouton bas de la manette ou la touche « X » du clavier enfoncée pendant que vous montez), permettant une expérience plus cinématographique et de saisir toute la beauté du Japon. CONFIGURATION ULTRA BASSE POUR PC Nous ajoutons un nouveau niveau de qualité visuelle, le mode Ultra Bas. Il permettra aux joueurs PC disposant d'une configuration GPU limitée de profiter du jeu avec un meilleur framerate. AUTRE AJOUT La sélection multiple dans les boutiques et auprès des vendeurs a été réintégrée au jeu avec la mise à jour 1.0.6. LISTE DES CORRECTIONS DE BUGS GÉNÉRAL Correction d'un problème où le masque d'onryō restait visible malgré l'option de masquage de l'équipement.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas gagner de Points de maîtrise.

Correction d'un problème où les Points de maîtrise n'étaient pas restitués après la réinitialisation de l'arbre de Maîtrise.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient plus changer de personnage, même sans restrictions dues au contexte de jeu.

Correction d'un problème où les alliés pouvaient être entraînés au rang de Vétéran sans faire passer le dojo au niveau 3.

Correction d'un problème où Gennojo n'apparaissait pas immédiatement au Repaire après le recrutement.

Correction d'un problème où un joueur restait parfois bloqué dans une zone rouge, sans pouvoir effectuer de voyage rapide, en lui permettant de se rendre rapidement au Repaire.

Correction d'un problème où le dessin d'Oni restait bloqué à l'écran après avoir terminé la quête Vision des royaumes.

Correction de divers problèmes de localisation. QUÊTES Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas progresser dans la quête Une rencontre fortuite en suivant Fuyu.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de terminer la quête après avoir vaincu tous les kabuki-mono.

Correction d'un problème empêchant la lettre de Dame Oichi d'être disponible après la cinématique de Fuji-maru.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de parler à Katsuhime dans le champ lorsqu'elle était assise par terre.

Correction d'un problème où le suivi de la quête Une histoire de temple ne montrait qu'une barre de progression sans texte.

Correction d'un problème où l'Expert en teppō de Genzaburō était absent du sanctuaire de Kaya.

Correction d'un problème où Yagyu Munetoshi révélait un point de l'intrigue trop tôt dans la quête Les élèves de Nobutsuna.

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'assassiner le Godai du néant, car le PNJ était absent.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de terminer la quête Le journal de dame Rokkaku après avoir effectué une roulade et fait tomber Katsuhime.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de terminer la quête Le journal de dame Rokkaku lorsqu'il n'y avait aucune option immédiate pour porter Katsuhime.

Correction d'un bug empêchant les joueurs de traverser une anomalie dans la quête Des têtes vont tomber, rendant les activités de l'Animus indisponibles.

Correction d'un bug empêchant les joueurs de progresser dans la quête Honneur perdu, car le jeu ne parvenait pas à basculer sur Naoe.

Correction d'un bug empêchant les joueurs de progresser dans le Tournoi après une mort. VISUELS ET GRAPHISMES Correction de quelques problèmes visuels mineurs.

Correction d'éléments visuels mal placés avec le Kusarigama des bois obscurs.

Correction d'un bug où tous les chevaux des PNJ apparaissaient identiques.

Correction d'un problème de clipping avec la tenue Sekiryū de Naoe.

Correction d'un bug où le katana Ombre sanguinaire était visible hors de son fourreau lors de la transmogrification.

Correction d'un problème de physique de mouvement avec l'armure Dead by Daylight Chair de l'oni. AUDIO Correction d'un problème où le son des pas s'arrêtait parfois lors de l'ouverture de la carte tout en se déplaçant.

Si Assassin's Creed Shadows vous intéresse, il est actuellement vendu 59,99 € chez Leclerc (ici et là) sur consoles et 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon