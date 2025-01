Ubisoft annonce de nouvelles mesures pour redresser la barre et ça se ressent en Bourse

Il y a encore du remue-ménage chez Ubisoft et le nouveau report d'Assassin's Creed Shadows n'est que le sommet de l'iceberg, puisque d'autres décisions ont été communiquées lors d'un appel aux investisseurs ce jeudi, à l'instar de ce qui avait été fait en septembre dernier. C'est donc au travers d'un document que nous découvrons la teneur de cette mise à jour stratégique chez l'éditeur, qui fait suite à la revue effectuée par le Comité exécutif.

La première mesure qui a été prise est la nomination de conseillers (« leading advisors ») qui vont « examiner et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformatrices afin d'extraire la meilleure valeur pour les parties intéressées », le tout supervisé par le Conseil d'administration, tout en informant le marché selon les règles en vigueur si jamais une transaction se concrétise. Oui, en filigrane, nous en revenons encore une fois à la possibilité de « rachat » par privatisation qui avait fait parler d'elle en octobre puis à nouveau le mois dernier sans réel nouvel élément.

Autre conséquence de la situation actuelle, Ubisoft va continuer à réduire ses coûts et va adopter « une approche très sélective en matière d'investissements », ce qui devrait se traduire par une réduction de plus de 200 millions d'euros de ses coûts de base pour l'année fiscale 2025-2026 (qui débutera le 1er avril prochain) par rapport à 2022-2023. En guise d'illustration, le cas de la fermeture de XDefiant et de trois studios de production a été pris. À noter que le Japon, les États-Unis et l'Australie sont donc considérés comme des « zones géographiques à coûts élevés »...

Désormais, le net booking prévisionnel pour le troisième trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2024) est estimé aux alentours de 300 millions d'euros (nous sommes loin de la faillite, les actionnaires s'en remettront) en raison de plus faibles ventes au cours de la période des fêtes, notamment en ce qui concerne Star Wars Outlaws, et à cause de la fermeture à venir de XDefiant, dont tout le contenu développé a pu être sorti en guise d'adieu. L'année fiscale 2024-2025 (celle en cours) devrait finir à l'équilibre avec tout de même environ 1,9 milliard d'euros de net booking, incluant de nouveaux partenariats pour ses jeux et licences, ainsi que la monétisation des droits de streaming acquis en 2023 (il est sans doute question du cloud gaming pour les jeux Activision Blizzard).

Enfin, voici le message qu'a adressé Yves Guillemot :

Nous avons bien avancé dans les revues stratégiques et d'exécution initiées il y a quelques mois et sommes convaincus que cela positionnera Ubisoft pour un avenir plus solide. Nous avons pris des mesures décisives pour remodeler le groupe afin d'offrir aux joueurs les meilleures expériences de leur catégorie, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur. Nous avons également récemment nommé des conseillers de premier plan et explorons activement diverses options stratégiques et capitalistiques pour libérer le plein potentiel de valeur de nos actifs. Nous sommes convaincus qu'il existe plusieurs voies potentielles pour générer de la valeur à partir des actifs et des franchises d'Ubisoft.

De plus, nous soutenons tous les efforts de nos équipes pour créer l'opus Assassin's Creed le plus ambitieux de la franchise et avons pris la décision d'accorder un mois de développement supplémentaire à Shadows afin de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois qui nous permettront d'exploiter pleinement le potentiel du jeu et de terminer l'année sur une note forte.