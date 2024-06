Assassin's Creed Shadows : Ubisoft lève le voile sur le gameplay de Naoe et Yasuke dans une première bande-annonce dépaysante

Alors que les fans de la licence attendaient l'Ubisoft Forward pour découvrir le gameplay d'Assassin's Creed Shadows, le prochain épisode attendu en fin d'année et qui nous transportera au Japon féodal, l'éditeur a décidé de nous en donner un bel avant-goût à l'occasion du Xbox Games Showcase en diffusant une première véritable bande-annonce du projet, la précédente vidéo étant une cinématique CGI, qui nous donnait tout de même de nombreuses informations sur cet épisode. Pas de jaloux, car Naoe et Yasuke sont tout autant mis en avant et nous montrent à quel point ils sont léthaux, chacun à sa manière.

Les somptueux décors au fil des saisons, avec évidemment des cerisiers en fleurs, laissent vite place à des champs de bataille avant de mettre en scène les capacités des deux personnages.

Du côté de Naoe, son petit gabarit lui permettra de se dissimuler dans la végétation pour éliminer à l'aide de sa lame secrète les ennemis en toute discrétion ou de courir avec aisance sur les toits. Nous avons un rapide aperçu du grappin et pouvons constater qu'elle disposera d'animations encore jamais vues dans la série jusqu'à présent. Sa lame ne tranchera d'ailleurs pas que des gorges, puisque nous la voyons la planter dans l'abdomen d'un garde. Et évidemment, l'iconique Saut de la foi sera présent. L'utilisation d'un kusarigama (faucille avec une chaîne) est aussi mise en avant dans une forêt de bambous, qui seront tranchés tout comme quiconque se dressera devant elle ! La destruction de lanternes pour rester dans l'ombre vient parfaire ce tour d'horizon.

En ce qui concerne Yasuke, son style brutal est dépeint en nous le montrant fracasser un shōji (porte coulissante) pour attaquer l'ennemi placé derrière, puis éliminer sans trop de mal des samouraïs à l'aide de son katana ou d'un naginata. Il disposera aussi de ce qui apparaît comme une capacité à étourdir son opposant en frappant du pied au sol. Nous le retrouvons également devant Oda Nobunaga, le mon de son clan bien visible si jamais il y avait un doute, ou encore en train de combattre en duel un colosse utilisant une sorte de kanabō. En guise de finisher, il sera possible de trancher des têtes, bien que l'exécution ne soit pas montrée dans le cas présent.

Et pour terminer, plusieurs séquences d'action en noir et blanc sont présentes, avec uniquement l'hémoglobine giclant en rouge pour apporter un peu de couleur. Il semblerait donc qu'un filtre spécial soit disponible, à la manière du mode Kurosawa de Ghost of Tsushima.

Si vous souhaitez en voir davantage, sachez que ce sont pas moins de 13 minutes de gameplay qui seront diffusées ce lundi, vivement ! Assassin's Creed Shadows est attendu le 5 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), avec diverses éditions disponibles selon votre budget. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon et à la Fnac sur consoles, et dès 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : MAJ Assassin's Creed Shadows : Ubisoft fait cogiter les joueurs avec un puzzle à travers la Toile pour percer le mystère du sablier