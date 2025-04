Assassin's Creed Shadows : une sortie à venir sur Switch 2 ?

Lors du Nintendo Direct qui a servi à présenter la Switch 2 et ses jeux en début de mois, nous avons bien vu que le constructeur a tout fait pour plaire aux éditeurs tiers avec une machine bien plus puissante notamment capable d'accueillir Cyberpunk 2077. Écran 120 Hz, mode TV sur le dock avec un affichage en 4K, utilisant de cartes microSD Express pour des taux de transfert de données rapides, compatibilité avec le DLSS et RTX... les studios vont pouvoir se faire plaisir à porter des productions plus ou moins récentes, même si des concessions seront toujours nécessaires. Ubisoft va par exemple proposer son Star Wars Outlaws en septembre, qui pourrait être suivi par sa dernière grosse production en date, Assassin's Creed Shadows.

Avec déjà plusieurs millions de joueurs à son actif sur PS5, Xbox Series X|S, PC et dans le cloud, l'épisode au Japon féodal devrait voir le jour sur Switch 2 à en croire le PEGI (Pan European Game Information), l'organisme de classification des jeux en Europe. Comme l'a relevé Gematsu, si la fiche dédiée au jeu n'indique rien de plus que les informations déjà connues, il figure également parmi les jeux les plus recherchés montrés en page d'accueil avec les plateformes susmentionnées... et la nouvelle console de Nintendo. Alors, simple erreur ou énième fuite de la plateforme ? Nous penchons évidemment vers cette deuxième option.

Si Assassin's Creed Shadows finit bien par paraître sur Switch 2, il faudra toutefois s'attendre à certaines concessions. Nous sommes également curieux de voir comment l'Animus Hub serait adapté puisque les précédents jeux qui y sont affichés dans les Mémoires ne pourraient pas être lancés de cette manière, puisque n'étant pas disponibles sur cette plateforme. Bref, wait & see.

Actuellement, Assassin's Creed Shadows est vendu 62,99 € chez Gamesplanet ou 66,99 € sur Amazon, voire 69,99 € chez Cdiscount ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

