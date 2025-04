Assassin's Creed Shadows va marcher sur les traces d'Odyssey pour son contenu post-lancement avec des fonctionnalités très demandées

Contrairement à ses habitudes, Ubisoft n'a pas dévoilé de feuille de route pour le contenu post-lancement d'Assassin's Creed Shadows en amont de sa sortie le mois dernier, mais avait tout de même diffusé un teaser pour l'extension Traque sur Awaji et donné quelques détails sur ce qu'elle apporterait, entre autres. Nous avions rendez-vous ce mercredi pour enfin savoir ce que nous réserve le studio québécois auparavant à l'origine de Syndicate et Odyssey. L'influence de ce dernier se fera ressentir, car des ajouts narratifs gratuits sont prévus par l'intermédiaire de quêtes, qui débloqueront de nouvelles aptitudes, alliés, activités, etc. tout en étoffant l'histoire de certains personnages. Espérons que ce soit substantiel et ne se termine pas en un claquement de doigts. De plus, plusieurs nouveautés pour le parkour vont bien faire leur début dès ce mois de mai et le peu de gameplay montré donne déjà bien envie.

Comme vous pouvez le constater, certains éléments déjà annoncés font partie des requêtes de la communauté, puisque l'équipe veut essayer de contenter le plus grand nombre. Il va donc être possible d'activer ou non l'option pour porter notre couvre-chef lors des cinématiques et dialogues. Couplé au fait qu'il y aura bien un mode New Game+ dans les mois à venir contrairement à Valhalla, qui rehaussera de manière significative le niveau maximal, et cela devrait déjà donner plusieurs raisons pour relancer une partie chez certains joueurs. Une difficulté additionnelle encore plus « extrême » aussi bien en discrétion que combat est aussi en développement.

Le DLC Traque sur Awaji n'arrivera donc pas avant juillet au minimum et se déroulera bien après l'épilogue, en espérant qu'elle réponde à certaines questions laissées en suspend du côté de Naoe. Rien n'a été dit quant à la deuxième extension évoquée à l'époque dans le cadre du Season Pass, depuis supprimé. Mais ce qui nous rend le plus curieux, c'est évidemment les collaborations prévues. Est-ce que Kassandra finira par faire une petite apparition ? Bon, pour cela, il faudra qu'il y ait un artefact isu posant problème, donc ce n'est sans doute pas demain la veille...

Début mai 1re histoire bonus - Nouvelle quête gratuite : Les œuvres de Luis Frois.

Mise à jour du Codex.

Améliorations du confort de jeu. Fin mai 1re collaboration spéciale.

Mise à jour du parkour :

Sauts en arrière propulsants ;



Sauts de côté propulsants ;



Nouveau saut vertical depuis un rebord.

Mise à jour du mode Photo (filtres, stickers, poses, expressions faciales, musique d'ambiance, temps de la journée). Juin 2e histoire bonus - Nouvelle quête gratuite : nouvel allié pour votre Ligue.

Nouveaux paramètres de difficulté.

Options de gameplay immersif (désactivation manuelle des effets visuels : scintillement des armes pendant les combats, filtres d'aptitude en noir et blanc, effets d'assassinat réussi, contour d'invisibilité en étant dissimulé).

Système d'alarme en monde ouvert.

Options liées aux équipements de tête lors des cinématiques. Contenu gratuit supplémentaire à venir Nouvelle partie +.

Mises à jour communautaires.

Nouvelles histoires bonus.

Collaborations spéciales.

Mises à jour du Codex.

Contenu pour l'Animus.

Nouvelles récompenses. Contenu payant optionnel Nouveautés du Magasin.

Extension Traque sur Awaji (gratuite si vous aviez précommandé le jeu).

En revanche, pas un mot sur une version Switch 2 aperçue récemment du côté du PEGI.

