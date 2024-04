RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Hexe : ça va gueuler, des pouvoirs surnaturels, sérieux ?

Actuellement, nous attendons principalement d'Ubisoft des informations concrètes sur Assassin's Creed Codename Red, l'épisode au Japon développé en lead par le studio de Québec. Il a fait parler de lui ces derniers mois au travers de multiples rumeurs et visuels en fuite, dont le plus récent est une photo d'une build de test avec ses deux protagonistes. La période estivale et l'Ubisoft Forward approchant, cela ne devrait plus tarder, surtout qu'il devrait paraître en 2024. Pour autant, l'éditeur a d'ores et déjà officialisé le gros jeu suivant depuis sa présentation pour les 15 ans en septembre 2022, baptisé Assassin's Creed Codename Hexe. Officiellement, nous savons simplement qu'il est principalement développé par l'équipe de Montréal avec Clint Hocking en tant que directeur créatif et Darby McDevitt comme directeur narratif (voir son profil LinkedIn). Les indices laissés à son annonce renvoyaient de leur côté vers un jeu centré sur la chasse aux sorcières au 16e siècle au cœur du Saint-Empire romain germanique, concordant avec les rumeurs. Depuis, une fin secrète non utilisée dans Assassin's Creed Mirage a été découverte, qui aurait dû servir à teaser le fait que l'action moderne prendrait place dans un futur lointain, ce qui pourrait finalement être le cas dès Codename Red. Le toujours bien renseigné Tom Henderson a partagé de nouveaux détails concernant cet épisode, dont un en particulier a de quoi jeter un froid sur les fans de la licence...

C'est donc sur Insider Gaming qu'il a communiqué ce qu'il a pu voir. Ce jeu nous ferait contrôler une unique protagoniste féminine du nom d'Elsa, comme déjà rapporté lorsqu'il avait détaillé le hub Assassin's Creed Infinity et la longue liste des futurs jeux de la licence. Si c'est une bonne nouvelle pour beaucoup, là où cela risque de mal passer, c'est qu'elle serait dotée de capacités surnaturelles... La séquence qu'il a pu voir montrerait cette dernière se faisant pourchasser par soldats germains, utilisant alors un sort pour prendre possession d'un chat se trouvant non loin. En le contrôlant, le joueur pourrait alors faire tomber une bouteille en verre, attirant leur attention en se brisant au sol pour faire diversion.

Jusqu'à présent, la majorité des éléments qualifiés de surnaturels ou défiant la logique pouvaient en partie être expliqués, que ce soit de la technologie des Isus avec les créatures mythologiques d'Odyssey, une interprétation du cerveau du personnage (Eivor) pour les mondes nordiques à l'époque de Havi / Odin ou des hallucinations plus ou moins crédibles comme dans La colère des druides, voire même le fait que rien n'est réel dans Assassin's Creed III : La Tyrannie du Roi Washington avec les transformations animales. L'Animus pouvait aussi servir à justifier les épées enflammées et autres délires comme l'invisibilité d'Evie Frye dans Syndicate, apportant certes des éléments bien funs en jeu, mais qui ont souvent été pointés du doigt par les joueurs. Et n'oublions pas la Vision d'aigle et ses dérivés avec notre drone aérien... Il faudra donc attendre de voir qu'elle est celle donnée pour justifier cette magie, mais ce côté fantastique risque vraiment d'en agacer plus d'un.

En revanche, d'autres informations ont de quoi plaire, comme le fait qu'Assassin's Creed Codename Hexe serait une expérience plus linéaire avec certains éléments d'exploration en monde ouvert comme dans les premiers jeux. L'ambiance est qualifiée de sombre et sinistre, l'action décrite prenant place dans une zone avec des rues pavées au cœur d'une ville. Enfin, il y aurait des plans pour implémenter un système de frayeur inspiré du DLC Jack l'Éventreur de Syndicate.

Bon, Assassin's Creed Codename Hexe est apparemment toujours au début de son stade de développement, alors de nombreuses choses peuvent encore changer d'ici sa sortie qui s'effectuerait en 2026.

