Assassin's Creed Jade : gameplay stylé et assassinats sur la Grande Muraille de Chine dans un nouveau trailer, une 2e bêta annoncée

C'est en septembre dernier qu'était officialisé Assassin's Creed Codename Jade, un épisode reprenant les codes des récents jeux avec des mécaniques de RPG et un monde ouvert qui nous fera explorer la Chine en 215 BCE, mais à destination des appareils sous iOS et Android. Nous l'avons depuis revu en juin avec une bande-annonce cinématique accompagnée d'un peu de gameplay. Sa bêta fermée a depuis eu lieu au début du mois et nous avions rendez-vous ce mercredi lors de la présentation Into the Infinite : A Level Infinite Showcase pour en voir plus, puisque le label de Tencent s'est associé à Ubisoft pour la création et l'édition du jeu.

Pour commencer, il faudra désormais l'appeler Assassin's Creed Jade, tout simplement. Espérons qu'Ubisoft soit un peu plus créatif pour les intitulés définitifs d'Assassin's Creed Codename Red et Hexe... La nouvelle vidéo met en avant les possibilités de parkour, de furtivité et d'assassinat qu'offrira l'expérience, avec tout un tas d'éléments iconiques nous faisant comprendre en un clin d'œil que nous avons affaire à un Assassin's Creed. Bon, les éléments surréalistes seront aussi de la partie, comme les dégâts élémentaires de certaines armes, mais nous sommes habitués à présent. Le point d'orgue du trailer est évidemment l'exécution de trois ennemis sur la Grande Muraille de manière bien stylée.

Une deuxième bêta fermée a également été annoncée, mais sans plus de précision.

