Borderlands 4 devient sérieux, nous exposant son intrigue et bien plus en vidéo

Les joueurs attendant impatiemment Borderlands 4 ont de quoi faire depuis le début de la semaine, puisque Gearbox Software et 2K Games ont dévoilé les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer, ainsi qu'un ECHO-4 Bundle faisant en quelque sorte office de collector sans le jeu. Randy Pitchford a de son côté introduit une option qui sera disponible au lancement suite aux retours de la communauté. Nous avions rendez-vous ce samedi soir à l'occasion du Borderlands Fan Fest pour découvrir la bande-annonce dédiée au scénario de ce nouvel épisode, qui a de quoi donner envie d'aller mettre le chaos sur Kairos.

Le plan initial nous rappelle que la lune Elpis orbitant précédemment autour de Pandore est venue percuter la barrière qui cachait Keiros, mais nous intrigue également. En effet, nous avions déjà pu apercevoir cette même zone sous un autre angle et l'astre restait encore suffisamment entier. Là, nous voyons clairement son cœur mis à nu, entouré de gros fragments. Pour le coup, cela pourrait survenir en plein pendant notre aventure voire à la fin du jeu. Ironiquement, cela rappelle encore plus Destiny avec à l'époque le Voyageur non soigné, les comparaisons avec le FPS de Bungie étant nombreuses.

La situation initiale de nos nouveaux Chasseurs de l'Arche n'est elle pas très enviable et donne une raison scénaristique intéressante les obligeant à rester sur ce monde hostile. Vient ensuite l'apparition de la cheffe des bandits avec ses deux gros bras mécaniques, qui n'est donc pas sous le contrôle du Gardien du Temps, expliquant ainsi la raison de la grande bataille dont nous avions eu un avant-goût. Quant à cette drôle de fusion entre Thanos et Calus (sa voix est peut-être celle de Darin de Paul, cela n'aide pas), avec un petit côté Vladimir Harkonnen de Dune, il s'agira sans doute de l'un des Commandants.

Autres détails, Amara est désormais la boss de Zane, tandis que Claptrap restera fidèle à lui-même dans l'absurdité. De nombreux PNJ et futurs ennemis sont également montrés assez rapidement, certains plus intrigants que d'autres. L'aperçu des environnements témoigne quant à lui de leur variété, une bonne nouvelle compte tenu des régions interconnectées que nous allons arpenter à pied et en véhicules. Et dans l'ensemble, le ton apparaît comme bien plus sérieux, ce qui devrait rassurer les détracteurs de Borderlands 3.

Ayez un aperçu du cruel règne du Gardien du Temps, notamment le processus inquiétant de l'implantation d'un Verrou (Bolt en anglais, NDLR), un dispositif cybernétique greffé à la colonne vertébrale et utilisé pour dominer la population. Peu après un atterrissage en catastrophe, les Chasseurs de l'Arche sont arrêtés et se voient imposer de force le dispositif, les piégeant sur Kairos. Le Gardien du Temps et son Ordre sont la superpuissance ultime de Kairos, régnant depuis l'impénétrable cité-forteresse connue sous le nom de Dominion City. Lorsqu'Elpis arriva en orbite de Kairos et déclencha une destruction cataclysmique, le Gardien du Temps verrouilla la ville et envoya ses Commandants gérer les conséquences sur le terrain. Désormais, le Gardien du Temps veille sur Kairos depuis la sécurité de sa tour, tandis que ses Commandants maintiennent son Ordre. Après des débuts modestes, vous devrez parcourir Kairos et déclencher la révolution contre le Gardien du Temps. Des personnes à travers tout Kairos ont commencé à se rebeller, et cette poudrière est sur le point d'exploser. Entre en scène Claptrap, cerveau autoproclamé derrière la Résistance écarlate, qui est déterminé à faire des Chasseurs de l'Arche ses nouvelles recrues.

Pour rappel, Borderlands 4 est attendu le 12 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à partir de 79,99 € sur Amazon et à la Fnac, et dès 65,09 € chez Gamesplanet. Une version Switch 2 est également prévue.